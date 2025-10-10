IYO SKY reflexiona sobre las luchas en WWE y Japón

La superestrella japonesa de WWE, IYO SKY, hizo una reflexión sobre la diferencias entre las luchas que realiza en la mayor empresa de entretenimiento luchístico y las que ha sostenido en Japón.

► IYO SKY reflexionó sobre las diferencias de luchar en WWE y en Japón

Esto fue a raíz de una entrevista que la gladiadora concedió a The Japan Times, de cara a su próxima visita al Lejano Oriente, donde tendrá dos eventos en vivo con WWE y posteriormente una aparición especial con Marigold donde chocará contra Mayu Iwatani.

IYO SKY reconoció los avances que ha tenido y el proceso que vivió para adaptarse a la forma de trabajo de WWE a lo largo de los poco más de siete años en la compañía estadounidense. Comparó los combates japoneses con una transmisión deportiva y los combates de la WWE con un programa de televisión.

La lucha libre profesional japonesa se parece más a una ‘transmisión deportiva’, así que los luchadores solo necesitan concentrarse en el combate. Pero WWE es un programa de televisión, así que el combate y la emoción deben transmitirse a los espectadores a través de la cámara. Para lograrlo, mientras luchan contra sus oponentes durante un combate, los luchadores hacen un sinfín de otras cosas simultáneamente, todo en inglés. No es exagerado decir que es completamente diferente a un combate en Japón.

IYO SKY también habló sobre el mejor momento luchístico de su vida, que ocurrió a principios de este año cuando derrotó a Rhea Ripley y Bianca Belair en un clásico instantáneo en WrestleMania 41. SKY retuvo el Campeonato Mundial Femenino en ese combate, aunque el título ahora está en manos de Stephanie Vaquer.

Ser la primera mujer japonesa en ganar en WrestleMania. Y realizar una defensa del título más prestigioso de la WWE, sin duda fue el mejor momento de mi vida. No solo por el resultado, sino también por estar con las mejores luchadoras, Bianca y Rhea. Pude enfrentarme al mejor escenario, a las mejores luchadoras, al mejor combate y sacarle el máximo provecho a la historia. Stephanie es una luchadora increíble, no solo experta en el estilo sudamericano, sino también con amplia experiencia en Japón. Nos enfrentábamos bien, así que fue divertido luchar contra ella. En la División Femenina de WWE, hay varias luchadoras, como Bianca y Rhea, que creo que pueden ayudarnos a mejorar cada vez que luchamos, y ella es sin duda una de ellas. Creo que podríamos hacer cosas interesantes si algún día formamos equipo.

Actualmente, IYO SKY sostiene una rivalidad con Asuka y Kairi Sane, The Kabuki Warriors y justamente se enfrentará a ellas en una lucha por equipos en el evento WWE Crown Jewel: Perth 2025, en Australia, este fin de semana, previo a su viaje a Japón. IYO SKY llevará como compañera a Rhea Ripley.