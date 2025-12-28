Iyo Sky recuerda su debut en la lucha libre profesional

Iyo Sky trabajó para la promotora femenina japonesa, World Wonder Ring STARDOM, donde se convirtió en la primera Campeona de Grand Slam de la compañía. Tras ganar todos los títulos en aquella marca, «La Genio de los cielos» se aventuró en la WWE y siguió batiendo récords como la primera luchadora japonesa en ganar un combate de WrestleMania, además de ostentar los campeonatos femeninos más importantes de la compañía, tanto en NXT como en el elenco principal. Pero, ¿Cómo fue el origen de su carrera?

► Iyo Sky agradece a su hermana por convertirla en luchadora

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en su podcast «Insight», Iyo Sky mencionó que fue su hermana mayor (Mio Shirai) quien le apoyó y la guió por el camino de convertirse en luchadora profesional. La ex Campeona mundial gue invitada por su hermana a un evento en el dojo, y allí creció su amor por la industria. A partir de allí, entrenó durante tres meses y a los 16 años tuvo su primer combate.

«Nunca había visto lucha libre antes de convertirme en luchadora. Mi hermana me invitó a convertirme en luchadora. Antes de eso, nunca había visto lucha libre. No tenía ni idea de qué era la lucha libre profesional».

«Mi combate de debut fue horrible. Todo fue fatal. No puedo explicarlo. No lo sabía. Así que, ambos hombros en la lona cuentan 1, 2, 3, bueno, fallé… No conocía esa regla. No sabía nada de lucha libre».

Aunque Iyo Sky se sintió avergonzada y frustrada por su primer combate, esto solo la inspiró a mejorar. Y el resto, ya es historia.