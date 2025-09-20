IYO SKY: «Me emociona mucho Wrestlepalooza»

Iyo Sky

Una de las luchas de Wrestlepalooza, el primer evento de WWE en ESPN, presentará a IYO SKY en defensa del Campeonato Mundial Femenil contra Stephanie Vaquer. A horas de que la acción de comienzo, «La Genio de los Cielos» habla sobre esta oportunidad y otros temas en una entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

► En palabras de IYO SKY

Sean Ross Sapp:
IYO, has tenido un año increíble: WrestleMania, ganar el campeonato mundial… Estamos aquí en Indianápolis antes de WrestlePalooza. ¿Cómo te sientes?

IYO SKY:
Muchas gracias. Es un honor enorme estar aquí, en un programa de ESPN. Este año he tenido momentos muy especiales: WrestleMania, SummerSlam, Evolution… y ahora mañana. Estoy muy emocionada.

Sean Ross Sapp:
Últimamente has tenido momentos muy divertidos en televisión con Asuka y Kairi. ¿Ha habido ocasiones en las que te hicieron reír y tuvieron que repetir la toma?

IYO SKY:
Sí. Entiendo muy bien la personalidad de Asuka. Ella realmente quiere ser campeona, y tiene sentido, porque siempre hablamos de volver a ser campeonas juntas. Eso me emociona, pero también le dije que yo puedo hacerlo por mí misma. Nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos una gran historia. Confío en ella, y creo que ella confía en mí.

Sean Ross Sapp:
¿Y qué piensas de Kairi? Ella parece estar en medio de todo esto.

IYO SKY:
Me siento muy mal por ella, lo lamento. Pero somos como una familia. A veces discutimos, a veces peleamos, pero al final siempre volvemos a estar juntas. Eso es una familia. Así que no hay problema, lo superaremos.

Stephanie Vaquer IYO SKY
© WWE

Sean Ross Sapp:
Te has hecho muy popular con tu gesto de señalarte a ti misma. ¿Tiene un nombre oficial?

IYO SKY:
No, no tiene nombre. [Ríe] Solo me señalo a mí misma. Pero ustedes pueden inventar uno. Yo soy muy feliz porque cuando lo hago y el público lo repite conmigo, eso me hace muy feliz.

Sean Ross Sapp:
En WrestleMania, la historia era que Rhea y Bianca estaban en el centro, y parecía que te habían dejado un poco de lado. Pero tú ganaste la lucha. ¿Cómo lo viviste?

IYO SKY:
WrestleMania fue un momento tan, tan especial. Uno de los mejores de mi vida. Estoy muy honrada de haberlo hecho junto a Bianca Belair y Rhea Ripley, dos de las mejores luchadoras.

Sean Ross Sapp:
Eres recordada también por ese momento en WarGames, cuando te pusiste un bote de basura encima y te lanzaste desde la jaula. ¿De quién fue la idea?

IYO SKY:
¡Mía! [Ríe] Porque estoy un poco loca, tal vez.

WWE WRESTLEPALOOZA 2025 | Resultados en vivo y cobertura | John Cena vs. Brock Lesnar

