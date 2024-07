IYO SKY, impactada por su próxima lucha en Marigold

«Como Superestrella de WWE, subiré al ring el 13 de julio en el Ryogoku Kokugikan. Este será un “combate de ensueño” para los fanáticos de la lucha libre femenina no sólo en Japón sino en todo el mundo. Esta lucha premium nunca volverá a suceder… espérenla con ansias». Así anunciaba en junio IYO SKY que luchará con Utami Hayashishita en Marigold.

► IYO SKY vs. Utami Hayashishita en Marigold

Y a falta de solo dos días para el combate, hablando con Tokyo Sports, «The Genius of the Sky» confiesa estar impactada por volver a Japón a luchar sin que sea en un evento de la WWE. También reconoce que es un enfrentamiento de ensueño para ella verse las caras con una de las mejores guerreras jóvenes que el país del sol naciente tiene en la actualidad.

«Pensé que los primeros combates que tendría en Japón serían para shows de WWE en Japón, así que no pensé que un show fuera de WWE sería mi primer regreso triunfante a Japón después de ir a Estados Unidos. Tampoco pensé que aparecería en otros shows que no fueran de WWE mientras estuviera afiliada a WWE, así que me sorprendió bastante. Fue una combinación de destino y tiempo.

«Supongo que mi mayor impresión es que es un grupo creado por Ogawa-san (dijo sobre Marigold). Eso es todo. El Sr. Ogawa estuvo en WrestleMania, y en ese momento, me dijo que quería hacerme una oferta porque lucharíamos en Ryōgoku.

«No escucho a muchas personas decir que quieren ser luchadores profesionales porque me admiran. Cuando estaba en STARDOM, había bastantes chicas que decían, ‘Quiero ser como Mayu Iwatani.’ Creo que también había muchas chicas que eran como Kairi (Sane)…

«Vine a EE.UU. antes de que ella (Utami Hayashishita) debutara. Así que nos perdimos completamente… Recuerdo haber oído que quería tener un combate antes de ir a EE.UU. porque me admiraba… Recuerdo haberle respondido, ‘Los sueños son mejores cuando no se cumplen fácilmente.'»

«(SKY fue preguntada por qué dijo esa frase) Creo que las cosas que logras a través del trabajo duro se quedan en tu mente. Si me hubiera quedado en STARDOM en ese momento, esa oportunidad podría haberse presentado de inmediato. Pero creo que si lo logras demasiado fácilmente, podrías quemarte. He estado corriendo durante 17 años porque tenía el sueño de convertirme en la número uno en el mundo y en WWE, y estaba decidida a echar raíces en EE.UU. y dar lo mejor de mí. Esas palabras estaban destinadas a ponerme presión mientras me mudaba a América.»