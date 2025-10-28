IYO SKY: «Estoy segura de que volveré a Japón»

IYO SKY es una de las Superestrellas WWE más notorias de la actualidad pero nunca olvida sus raíces. Hace unos días, la compañía estadounidense estuvo de gira en Japón y «La Genio de los Cielos» tuvo no solo la oportunidad de participar en dos shows no televisados sino también de enfrentar y derrotar a Mayu Iwatani en el evento Grand Destiny de la promotora japonesa Marigold. Más tarde, la luchadora expresó sus sensaciones sobre esta aventura.

► En palabras de IYO SKY

¿Por qué es tan encantadora?

“¿Mi punto encantador? Nadie me había preguntado eso antes. Creo que mi punto encantador es mi cabello largo y sedoso. Bueno… ahora mismo acabo de tener una lucha, así que está un poco despeinado. Normalmente es suave, liso y de color rosa. Y quizás también esta pose — y mi sonrisa.”

La pose de IYO SKY

“Significa algo como ‘¡Lo logré! ¡Lo conseguí!’ Algo así.”

Mejores combates en Japón

“Ha habido muchos hasta ahora… Pero tal vez el que tuve contra Meiko Satomura, o también contra Mayu Iwatani, esos fueron muy buenos. O incluso los combates que tuve en mis días en Stardom — fueron muy buenos. Y, por supuesto, el combate de hoy también.”

Mayu Iwatani

“Mayu Iwatani tiene un corazón débil. Ahora es una ícono en el mundo de la lucha libre profesional, pero hubo un tiempo en que huyó del dojo y renunció. Dijo que quería convertirse en peluquera de perros.”

Rossy Ogawa

“Debe de haber demasiadas historias graciosas sobre Ogawa-san. Es alguien que no encaja dentro de ningún molde normal. Estoy pensando si tengo alguna historia en particular… Hmm… Solo pienso que es una persona muy única (rara), pero amable. Tiene una vibra muy relajada, es una persona tranquila. La gente podría pensar que es extraño porque no se conforma con los demás, pero en realidad es amable, se preocupa por sus luchadores y es increíblemente talentoso.”

Futuro después de Marigold

“Por ahora, no hay nada decidido después de Marigold. Pero Mayu dijo que quiere luchar conmigo otra vez, y hay otras personas en Japón que también han dicho que les gustaría enfrentarme. Así que, si el momento se da, estoy segura de que volveré a luchar en Japón.”

¿Qué hace feliz a IYO SKY?

“Lo que me hace feliz… lo que me da alegría… son los momentos durante una lucha cuando todos hacen mi pose juntos — es cuando me siento realmente feliz.”