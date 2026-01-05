Iyo Sky comparte mensaje de despedida a Hiroshi Tanahashi

La carrera de 26 años del legendario Hiroshi Tanahashi ha tocado a su fin durante la reciente edición de Wrestle Kingdom 20. «The ACE» se despidió con una derota ante Kazuchika Okada luego de 33 minutos de combate en un Tokyo Dome repleto de público, y tras el combate aparecieron leyendas y rivales como Jay White, Will Ospreay, Kenny Omega, Kota Ibushi, Katsuyori Shibata, Tatsumi Fujinami y Keiji Mutoh, antes de que finalmente Tetsuya Naito emergiera como el último invitado.

► El mundo de la lucha libre recuerda a Hiroshi Tanahashi

Además de lo que se vio en el escenario del Tokyo Dome, también hubo una gran cantidad de estrellas que acudieron a las redes sociales para celebrar el final la carrera de Tanahashi, y una de las personas que no tardó en reaccionar fue la dos veces Campeona en WWE y también ex estrella de la lucha libre japonesa, Iyo Sky, quien Sky recurrió a sus redes sociales antes de su último combate para afirmar que era una de las muchas luchadoras que se habían inspirado en él, dejando claro que lo animaría desde Estados Unidos.

«Has ejercido una influencia maravillosa en muchísimas luchadoras profesionales. Yo soy una de ellas. El título de ‘Itsu-jo’, que me otorgó Issai en una entrevista hace 11 años, ¡es un tesoro para mí! #TanahashiRetirement. Te animo desde Estados Unidos. ¡Vamos! ¡¡¡ACE!!!»

Iyo Sky lleva mucho tiempo afirmando que Tanahashi fue una de sus influencias cuando formaba parte de Stardom en Japón, tras unirse a la WWE en el 2017.