Iyo Sky admite sus problemas con el idioma en WWE

Iyo Sky se ha convertido en una de las mujeres más exitosas de la WWE en los últimos años, logrando el Campeonato Femenil WWE y el Campeonato Mundial Femenil, y convirtiéndose en una de las estrellas más queridas del elenco. Sin embargo, aún tiene una una batalla personal que sigue enfrentando a diario, específicamente con el idioma.

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en el podcast Insight, Iyo Sky reveló que incluso los segmentos de conversación más sencillos le causan mucho estrés debido al idioma. La ex Campeona Mundial explicó que, si bien estudió inglés en la escuela en Japón, solo cubrió lo básico como gramática y escritura, pero no tuvo mayor experiencia al momento de hablarlo; no obstante, admitió que busca superarse día a día y lograr que los fanáticos puedan entenderla claramente.

«Todos los días me cuesta hablar inglés… Las promos me ponen muy nerviosa, incluso una frase corta me pone muy nerviosa. Incluso las promociones tras bambalinas, todo».

«Fui a la escuela de inglés cuando conseguí el contrato con la WWE. Pero la escuela solo me daba 30 minutos a la semana, una hora a la semana, dos veces por semana o algo así. Así que no me ayudó mucho, era mejor que nada.»

“Estamos en la televisión. Detrás de la pantalla, detrás de la cámara, hay muchos niños mirando. Por eso siempre me aseguro de hablar inglés correctamente”.

La trayectoria de Iyo Sky está llena de éxitos, y su dedicación es permanente, incluso cuando el idioma se convierte en un obstáculo. Sin embargo, su carisma y estilo en el ring le han valido para tener éxito en la compañía como pocas, aunque no se conforma con ello.