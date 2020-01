El Grupo Internacional Revolución (IWGR) presentó el pasado 1 de enero en la Arena Naucalpan, su primer evento del año cuya cartelera estuvo llena de acción y adrenalina, ya que fueron 5 luchas de apuesta en jaula las que se llevaron a cabo para dar la bienvenida al nuevo año 2020.

► 1. Jaula Guerra de Escuelas de Máscaras: Ketzal vs. Marado vs. Auzter vs. Dinámico vs. Legendario vs. Dick Angelo 3G vs. Spider Fly

Quedó estipulado que los combatientes lucharían por espacio 8 minutos y al término de este tiempo sonaría el silbato, indicando el momento de la escapatoria; el último en salir perdería su máscara. Pasado ese tiempo, los luchadores comenzaron a salir de la jaula; el primero en salir fue Dinámico, seguido por Spider Fly, Dick Angelo 3G, Auzter y Marado, quedando Ketzal y Legendario quienes se enfrentaron en un mano a mano para ver quien conservaría su incógnita.

Legendario logró aplicar un Package Piledriver sobre su rival, dándole esto el tiempo suficiente para escapar de la jaula y así ganar la máscara de Ketzal, quien reveló su nombre: Ismael Castillo de 21 años, con 5 años como luchador profesional y originario de Naucalpan.

Tras finalizar la primera lucha, apareció Fuerza Guerrera (Nueva Generación) y subió al ring, agradeciendo a su padre por elegirlo para continuar con su legado. Por el cambio de personaje tuvo que dejar vacante el Campeonato Intercontinental de Peso Medio IWRG ya que el campeón era su anterior personaje Imposible y no Fuerza Guerrera, por esto decidió iniciar de cero.

► 2. Jaula Nueva Generación Máscaras y Cabelleras: Ángel Tormenta vs. Ángel Estrella Jr. vs. Noicy Boy vs. Roket vs. Chicanito vs. Águila Oriental vs. Canival

Los luchadores tendrían que luchar por 8 minutos y al termino de este tiempo sonaría un silbato el cual indicaba que ya podían escapar, el último en salir perdería la máscara o cabellera.

Transcurrido ese plazo inició la escapatoria, Ángel Tormenta fue el primero, detrás de él siguieron Canival, Águila Oriental, Noicy Boy y Ángel Estrella Jr., quedando dentro Roket y Chicanito, quienes se midieron en mano a mano. Roket estaba a punto de escapar pero fue detenido por un Suplex desde las cuerdas por parte de Chicanito, enseguida éste salió y así logró rapar a su rival.

► 3. Jaula de 12 Luchadores – Máscaras y Cabelleras: Hijo de Canis Lupus vs. Trauma I vs. Capo del Norte vs. Diva Salvaje vs. Big Chicoche vs. Black Dragon vs. Fly Warrior vs. Death Metal vs. Jessy Ventura vs. Big Ovett vs. Oficial Fierro vs. Oficial AK47

Para esta batalla quedó estipulado que los involucrados lucharían por 10 minutos antes de iniciar la salvación de su máscara o su cabellera. Trauma I e Hijo de Canis Lupus intercambiaron golpes fuera de la jaula, pero fueron obligados a ingresar o de no ser así, ambos perderían su máscara.

Pasó el tiempo establecido y comenzó la fuga, siendo Capo del Norte en primero en lograrlo, seguido por Oficial Fierro, Diva Salvaje, Fly Warrior, Oficial AK47, Big Ovett, Trauma I, Hijo de Canis Lupus, Jessy Ventura y por último Big Chicoche.

Dentro de la jaula quedaron Black Dragon y Death Metal que se dieron con todo. Cuando parecía que Black Dragon perdería su cabellera en la sangrienta lucha, logró sobreponerse y derrotar a su rival, llevándose la incógnita de Death Metal cuyo nombre real es Martín Moreno Ángel de 22 años de edad, teniendo 4 años como luchador profesional y es hijo de El Jeque, éste subió a abrazar a su hijo.

► 4. Jaula Semifinal por el Campeonato de México IWRG: Lunatik Xtreme vs. Toxin vs. Dragon Bane vs. Trauma II vs. Relámpago vs. Puma de Oro

El duelo inició con los luchadores combatiendo por espacio de 5 minutos y al termino de este tiempo se metieron escaleras. El Campeonato de México IWRG estaría colgado en lo alto de la jaula y el ganador sería quien después de descolgado el título saliera con el de la jaula.

Cuando se ingresaron las escaleras Dragon Bane no perdió mucho tiempo y descolgó el campeonato, pero le fue arrebatado de inmediato y comenzó a pasar de mano a mano, hasta que Relámpago lo tomó y subió con el a lo alto de la jaula, pero antes de lograr salir se lo quitó Toxin quién lanzó el título de regreso al ring, Relámpago volvió a entrar al cuadrilátero con un vuelo desde lo alto, aprovechando que todos los rivales estaban en el suelo, Toxin logra hacerse del campeonato y escapar, convirtiéndose en el Campeón inaugural de México IWRG.

► 5. Jaula Estelar por el Maletín de la Gloria: Fuerza Guerrera (Nueva Generación) vs. Pasión Cristal vs. Demonio Infernal vs. Ave Rex vs. Emperador Azteca vs. Hijo del Alebrije

En este combate se disputaría el vacante Campeonato Intercontinental de Peso Medio IWRG. Seis hombres lucharon por ocho minutos; pasado ese lapso, se metieron las escaleras para que los contendientes pudieran bajar el maletín que contenía el título.

Fuerza Guerrera logró zafar el maletín, pero cayó al suelo. El maletín se abrió y todos se lanzaron sobre el título; con astucia Demonio Infernal lo tomó y arrojó fuera de la jaula. La estipulación cambió y ahora el campeón sería aquel que escapará primero para tomarlo del suelo. Fue justamente Demonio Infernal quien salió bien librado y se coronó como nuevo monarca.

Al terminar el evento, Fuerza Guerrera pidió a Demonio Infernal un mano a mano por éste cinturón en el próximo evento de IWRG, que se realizará con motivo del Día de Reyes.