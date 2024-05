Ivar vs. Ricochet: «Fue nuestro WrestleMania»

Ni Ivar ni Ricochet lucharon en WrestleMania XL. Sí lo hicieron en la edición 39 cuando compartieron un combate multitudinario de equipos que ganaron The Street Profits. Por otro lado, fue el único gran evento de la WWE donde participó el vikingo y el segundo de «The One and Only» después de que en la 35 luchara por el Campeonato de Parejas SmackDown desaparecido en favor del Campeonato de Parejas. No son luchadores que acostumbren a actuar en «The Showcase of the Immortals».

► «Nuestro WrestleMania»

Así que han de buscarse sus propios momentos que de alguna manera se acerquen a esa sensación de formar parte de WrestleMania. Y en su caso lo hicieron, según explica Ivar a nuestros compañeros de Fightful. Sabiendo que no estarían en Filadelfia, Pensilvania, ni el 6 ni el 7 de abril, hicieron que su mano a mano en el episodio de Raw del 1 de abril fuera tal. De hecho, hubo quienes consideraron que fue el mejor combate individual que el de los Vikings Raiders ha tenido.

«Así es exactamente como lo hicimos. Decidimos: ‘Este es nuestro WrestleMania, salgamos ahí y hagámoslo’. Sí. Eso es exactamente lo que hicimos. Sí, amigo. Es el fin de semana de WrestleMania, este es nuestro momento, así que vamos a brillar.»

¿Piensas que Ivar y Ricochet deberían recibir mejores oportunidades de las que tienen en WWE?

No te pierdas nada de WWE RAW: