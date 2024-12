Israel Adesanya quiere pelear contra Khamzat Chimaev

Israel Adesanya ya tiene su próxima pelea reservada con una pelea contra Nassourdine Imavov en febrero, pero definitivamente está atento a Khamzat Chimaev como futuro oponente.

Puede que ese no haya sido un enfrentamiento en su radar hasta que vio a Chimaev diezmar al ex campeón de peso mediano de UFC Robert Whittaker en octubre en UFC 308. Esa noche, Chimaev logró un derribo temprano y luego aplicó un face crank/rear-naked choke que puso fin a la pelea y que en realidad rompió varios dientes de Whittaker por la tremenda presión aplicada en su rostro.

“Me sorprendió la forma en que Khamzat atropelló a Rob. Fue una locura. Fue como wow. Eso me hizo querer pelear con él. Pensé: ‘Bueno, mierda, este tipo es realmente muy, muy bueno’”.

Tras su victoria sobre Whittaker, Chimaev fue declarado el nuevo contendiente número uno en la categoría de 185 libras. Sin embargo, no está programado para la próxima pelea por el título.

En cambio, el ex campeón Sean Strickland viaja a Australia en febrero para desafiar al actual rey de peso mediano Dricus du Plessis en una revancha después de que se enfrentaron por primera vez en enero de 2024. Por mucho que Chimaev pareciera saltarse la línea con su victoria dominante sobre Whittaker, Adesanya tenía la sensación de que UFC todavía iba a programar a du Plessis contra Strickland.

“Sabía que iban a hacer esta pelea porque sabía que iba a suceder. Ya lo habían organizado, así que no pensé: ‘¿Qué?’”.

En cuanto a su propia pelea, Adesanya busca recuperarse de dos derrotas consecutivas por primera vez en su carrera después de caer ante du Plessis y Strickland en peleas consecutivas.

Su regreso en la cartelera UFC Fight Night del 1 de febrero en Arabia Saudita también es la primera vez desde 2018 que Adesanya no compite ni encabeza un evento de PPV. Eso puede parecer un desaire para algunos, pero Adesanya no se ofendió en absoluto por esta reserva en particular.