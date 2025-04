Israel Adesanya quiere la revancha con Sean Strickland

Israel Adesanya está ansioso por volver a la senda del triunfo y vengarse de Sean Strickland, quien puso fin a su segundo reinado como campeón de peso mediano de la UFC.

Adesanya (24-5 MMA, 13-5 UFC) se mostró satisfecho con su preparación para su primera pelea de 2025, pero aun así no logró vencer a Nassourdine Imavov en febrero. Tras 12 peleas consecutivas por el título, «The Last Stylebender» compitió por primera vez sin el oro en juego, un período que se remonta a febrero de 2019.

Algunos creen que el mejor momento de Adesanya ya quedó atrás. Reconoce que su edad como luchador ha impulsado cambios en su enfoque del combate, pero aún encuentra inspiración al ver a amigos como Alexander Volkanovski ganar grandes peleas por el título. A pesar de la reciente racha de derrotas y de competir con menos frecuencia, Adesanya volvió a sentir el antojo tras una inusual sesión de sparring con Kamaru Usman.

En el UFC 293, Strickland derrotó claramente a Adesanya en las tarjetas con puntuaciones idénticas de 49-46 en todos los aspectos, ganando el título de peso mediano y poniendo fin a su segundo reinado. Fue un marcado contraste con la pelea anterior, donde Adesanya protagonizó uno de los mejores momentos de la historia reciente al noquear a Alex Pereira en el UFC 287 para recuperar el título que había perdido ante Pereira seis meses antes.

Adesanya le da crédito a Strickland por su actuación esa fatídica noche en Australia, pero si obtiene la revancha, esta vez lo hará por la versión más joven de Adesanya, quien fue acosado cuando era niño.

«Porque me ganó limpiamente en Sídney, cinco a cero. Me dio una paliza brutal. Y, de nuevo, eso fue una de las cosas que me hizo darme cuenta de que necesitaba bajar el ritmo. Peleaba unas tres o cuatro veces al año como campeón. Así que pensé: voy a bajar el ritmo ahora porque soy mayor y hago las cosas de forma diferente. Así que no quiero poner excusas, porque me ganó, pero quiero demostrarle que si me ganas en mi mejor momento, esta vez voy a enfrentarlo con la verdad».

«Todo lo que ha hecho desde entonces, porque de niño sufría mucho acoso. Así que, en cierto sentido, él encarna eso. Atacó a mi yo de joven, a mi niño interior. Así que solo quiero protegerlo y vengarme de él«.