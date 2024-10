A sus 33 años, el ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker acumula toda una vida de experiencia dentro del octágono. Esta acumulación de peleas al más alto nivel es uno de sus atributos más fuertes y será clave en su próxima salida este sábado.

En el evento co estelar del UFC 308 en Abu Dhabi, Whittaker se enfrenta al invicto Khamzat Chimaev después de que la pareja fuera emparejada inicialmente a principios de este año. Chimaev se retiró de su evento principal previsto en Arabia Saudí, pero Whittaker optó por permanecer en la tarjeta.

Con su actuación más destructiva en bastante tiempo, «The Reaper» detuvo a su rival de reemplazo, Ikram Aliskerov, en menos de dos minutos. Chimaev representa una amenaza muy diferente, pero un antiguo rival suyo cree que Whittaker puede superarla.

Muchos esperan que el veterano tenga ventaja en los últimos asaltos debido a las diferencias de estilo entre los dos hombres. No hemos visto a Chimaev enfrentarse a más de cinco asaltos, mientras que Whittaker ha llegado a los 25 minutos en numerosas ocasiones.

En sus análisis y selecciones para los combates de este fin de semana, el ex campeón Israel Adesanya se decantó por Whittaker para conseguir la victoria al superar un duro comienzo de pelea contra el agresivo y explosivo Chimaev.

Adesanya ha compartido el octágono con Whittaker en dos ocasiones anteriores y cree que con su victoria sobre Aliskerov recordó a la gente lo bueno que es.

«Creo que Rob es un tipo con el que no se puede jugar. Mira su última pelea. Así que espero que la gente recuerde quién es ahora, así que creo que Rob lo hará de nuevo, tal vez no tan pronto, definitivamente no tan pronto. No lo creo, sólo creo que lo alcanzará más tarde, pero tiene que capear el temporal. Tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir hasta que no pueda y déjame ver, voy a ir con Rob en este caso con un final tardío, cuarto asalto «.