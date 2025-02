Israel Adesanya no espera volver a ser campeón de la UFC

El ex campeón de la UFC Israel Adesanya ha aceptado su situación actual en el deporte. Después de defender su título de peso mediano de UFC cinco veces, Adesanya (24-5 MMA, 13-5 UFC) se encuentra perdiendo cuatro de sus últimas cinco peleas.

“The Stylebender” sufrió su tercera derrota consecutiva cuando fue noqueado por Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC), el peleador principal de UFC Fight Night 250 el mes pasado en Arabia Saudita. No se ve a sí mismo volviendo a la pelea por el título, o al menos no se concentrará en ello.

“¿Tengo una oportunidad por el título en mente para el futuro? No. Cuando llegué a la UFC, nunca perseguí el cinturón. Me mantengo firme en eso. Nunca perseguí el cinturón. Lo esperaba. Esperaba ser campeón. Esperaba llegar a este punto al que quería llegar debido al trabajo que puse y mi fe en mí mismo, mi mentalidad. Sabía que con todo lo que iba a hacer, iba a llegar allí. Lo esperaba.

“Después de la pelea (contra Dricus Du Plessis), recuerdo que pensé: ‘Bueno, genial. Ya llegará. No tengo que perseguirlo. Sé que llegará porque lo espero’. Ahora, después de esta pelea, me dije: ‘¿Sabes qué? No espero nada’. No espero volver a ser campeón. Si lo que he hecho en este deporte no me hace feliz, ¿qué lo hará? Así que no lo espero. Si llega, lo aceptaré con ambas manos, pero no lo espero. Simplemente estoy descansando y viviendo, entrenando, y me va bien”.