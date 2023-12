Israel Adesanya insinúa su regreso a UFC: «Me verás pronto»

Israel Adesanya podría regresar pronto. Si bien se ha mantenido en silencio desde su derrota por el título de UFC 293 en septiembre ante Sean Strickland, “The Last Stylebender” no cree que estará fuera de acción por mucho tiempo.

Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) se ha mantenido en gran medida críptico en cuanto a los detalles situacionales y eso continuó durante una entrevista el sábado con iFL TV en Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, Adesanya rechazó las especulaciones de que se está tomando años de descanso de la competencia, una línea de pensamiento que comenzó después de que hizo comentarios sarcásticos a MMA Junkie y otros reporteros en octubre.

“En mis últimas peleas, tuve cuatro peleas en 14 meses como campeón de UFC. Yo era el campeón, no el luchador, el campeón más activo de la liga. La vida me ha obligado a tomarme un tiempo libre y lo haré. Pero me verás pronto. Dije 2027 y los retrasados ​​​​realmente pensaron que lo decía en serio, pero ya verás”.

Las 11 peleas más recientes de Adesanya han sido peleas por el título. Ha tenido dos períodos como campeón de peso mediano y desafió sin éxito por el título de peso semipesado en marzo de 2021.

El próximo movimiento de la promoción para Adesanya no está claro en este momento. Strickland defiende el título de peso mediano el 20 de enero contra Dricus Du Plessis en Toronto. Además, el rival competitivo más prolífico de Adesanya, Alex Pereira, ahora ostenta el título de peso semicompleto de la promoción.