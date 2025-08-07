Israel Adesanya: ¡Estoy listo para volver!

El ex campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya ha confirmado que quiere volver a pelear tras tomarse unos meses de descanso para recuperarse tras tres derrotas consecutivas.

«Entrené con Kamaru [Usman] en Miami cuando [Alexander Volkanovski] recuperó su cinturón», dijo Adesanya durante una entrevista con Sun Sport.

«Esa fue mi primera sesión de entrenamiento tras mi regreso. Me tomé un tiempo libre para, ya sabes, relajarme y dejar que mi mente descansara. Y sí, lo supe de inmediato. Así que llevo un tiempo con ganas, tío. ¡Estoy listo para volver!».

Dos viejos rivales, Paulo Costa y Sean Strickland, están siendo mencionados como posibles oponentes para Adesanya en su regreso.

Adesayana derrotó cómodamente a Costa por TKO en su enfrentamiento por el título en 2020 y Costa no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Sin embargo, en su última pelea, Costa pareció mucho más parecido a su antiguo yo durante una victoria por decisión unánime sobre Roman Kopylov, por lo que «The Last Stylebender» no cierra la puerta a una revancha.

«No tengo mucho que decir», respondió Adesanya cuando se le preguntó por la pelea. «Diría: «Genial, vale, suena divertido» y le daría (a Costa) una oportunidad de redimirse, como la gente ha hecho conmigo».

En cuanto a Strickland, dio la gran sorpresa cuando derrotó fácilmente a Adesanya en las tarjetas para hacerse con el título de 185 libras en 2023, por lo que ya ha dicho que quiere volver a pelear, aunque no está exagerando.

«Strickland, si quiere pelear, claro. Si no, no pasa nada», dijo Strickland.

