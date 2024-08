El ex bicampeón del peso medio de la UFC Israel Adesanya sigue motivado para hacer pagar a Dricus Du Plessis algunos de sus comentarios en el UFC 305.

Adesanya, que no compite desde que perdió el título de forma sorprendente contra Sean Strickland el pasado mes de septiembre, volverá a la acción frente al hombre contra el que «Tarzán» se cayó del trono a principios de este año.

Después de que una lesión de Du Plessis echara por tierra los planes para que ambos se enfrentaran en Australia hace 11 meses, «Stillknocks» y «The Last Stylebender» están ahora a sólo unos días de un combate en Australia, al que el sudafricano llegará como el rey de la división.

Du Plessis y Adesanya llevan mucho tiempo enfrentados por los comentarios del primero sobre su herencia africana. Además de autoproclamarse el «verdadero africano» de la UFC en una de sus primeras entrevistas tras la pelea, el sudafricano ha señalado su permanencia en el continente como un punto relevante en comparación con rivales de la talla de Adesanya y Kamaru Usman.

► Adesanya promete demostrar a Du Plessis el error de su mentalidad «colonialista

Durante una reciente entrevista con TMZ Sports, Adesanya habló de su regreso a las artes marciales mixtas y comentó el delicado tema que le enfrentó a Du Plessis a principios del año pasado.

El nigeriano neozelandés reiteró su frustración con la mentalidad de su próximo oponente, señalando su viaje e historias como la de Francis Ngannou como ejemplos que Du Plessis ignoró al marcarse a sí mismo como el «verdadero africano» en la UFC.

«No es personal, personal. Sólo quiero que asuma la responsabilidad de sus comentarios», dijo Adesanya. «Dricus está diciendo: ‘Entreno en África, hago esto en África’, y luego gente como (Abdul) Razak (Alhassan) y yo, que nos vimos obligados a huir de nuestro propio país por mejores oportunidades, él nunca lo entenderá porque vive detrás de las jodidas puertas de su vida privilegiada en Sudáfrica.

«No como alguien como Francis, que tuvo que cruzar el desierto para ir al extranjero a formarse. Si conoces la historia de Francis, no puedes decir que no es un verdadero campeón africano porque no entrenó en África», continuó Adesanya. «Es como, hermano, ¿estás bromeando? Lo mandaron al desierto seis o siete veces para que muriera y sobrevivió. … Nosotros le allanamos el camino y él sale ahí e intenta apropiárselo todo. Me pregunto de dónde habrá sacado eso. … ‘Veo esto y lo quiero todo para mí’. … ¿Qué clase de mentalidad es ésa? … Es una mentalidad colonialista».

Adesanya tratará de resolver su rencor con Du Plessis dentro de los alrededores de acero del Octágono este fin de semana, cuando él hace la caminata a la misma por primera vez en cerca de un año. Si consigue alzar la mano en Perth, más que salir victorioso de lo que parece ser un acalorado combate de rencor con el sudafricano, «The Last Stylebender» logrará una histórica triple coronación.