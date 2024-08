Israel Adesanya critica a Dricus Du Plessis antes de UFC 305

Israel Adesanya no deja pasar lo que dijo Dricus Du Plessis sobre convertirse en el primer campeón africano de UFC.

Du Plessis (21-2 MMA, 7-0 UFC) argumentó que, dado que nació, se crió y se entrenó en Sudáfrica, eso lo convierte en el primer campeón verdadero de UFC nacido en África. El nigeriano Adesanya, el camerunés Francis Ngannou y el nigeriano Kamaru Usman ganaron títulos de UFC antes que Du Plessis, pero lo hicieron fuera de África.

Los comentarios de Du Plessis también enfurecieron al peso mediano de UFC Abdul Razak Alhassan, quien nació en Ghana. Du Plessis se mantiene firme en sus comentarios, y Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) promete hacerle pagar cuando se enfrenten en su pelea por el título el sábado en el evento principal de UFC 305.

«Sólo quiero que asuma la responsabilidad de sus comentarios. También me alegro de que mi amigo Abdul Razak (Alhassan) lo haya dicho antes de su pelea hace unas tres semanas, diciendo: ‘Respeto a Dricus, pero es un p*to por lo que dijo’. Es un p*to porque Dricus está diciendo: ‘Me entrené en África. Hago esto en África’, y gente como Razak y yo (estamos ahí) que nos vemos obligados a huir de nuestro propio país debido a una mejor oportunidad.

“Nunca lo entenderá porque vive tras las malditas puertas de su privilegiada vida en Sudáfrica, y puede hacerlo allí. Así que alguien como Francis, que tuvo que cruzar el desierto para ir al extranjero a entrenar, si conoces la historia de Francis, no puedes decir que no es un verdadero campeón africano porque no entrenó en África. ¿Estás de broma, hermano? A ese tipo lo mandaron de vuelta al desierto seis o siete veces para morir, y sobrevivió”.

Adesanya dice que él, Ngannou y Usman son la razón por la que Du Plessis tuvo la oportunidad de convertirse en campeón.

“Incluso sin que Francis fuera campeón, sin que yo fuera campeón, sin que Kamaru fuera campeón, él nunca habría sido campeón. Le allanamos el camino, y luego sale y trata de tomarlo todo para sí mismo. Me pregunto de dónde sacó eso. ¿Qué tipo de mentalidad es esa, como, ‘Oh, veo esto y lo quiero todo para mí’?

“¿Qué tipo de mentalidad es la que te hace ver a tres campeones africanos y decir que tú vas a ser el cuarto? Podrías haber dicho que sería un gran honor estar entre las leyendas de campeones africanos que han estado en la UFC. Él intenta tomarlo todo para sí mismo. Esa es una mentalidad de colono. No entiende el error de sus caminos, pero yo le mostraré el camino. … Dricus siempre será un campeón africano, pero nunca será uno de los tres reyes”.