Israel Adesanya cree que Jon Jones volverá a la UFC

Israel Adesanya está convencido de que Jon Jones saldrá del retiro. Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) renunció a su título de peso completo de la UFC y puso fin a su carrera. Como resultado, Tom Aspinall ascendió de interino a campeón indiscutible.

Adesanya no se cree el retiro de Jones. Cree que el grande de todos los tiempos eventualmente regresará, y solo se marchó debido a los problemas legales que enfrenta actualmente, donde supuestamente estuvo involucrado en un atropello con fuga en febrero en Albuquerque.

Adesanya no estaba listo para decir que Aspinall es el hombre indicado para vencer a Jones, pero considera que el británico es tan legítimo como lo anuncian.

«Creo que Tom es sin duda el indicado. Me he sentado junto a Tom y su padre, y la gente dice esto de mí en la televisión: ‘Oh, eres mucho más grande en persona’. Tom es un tipo enorme, y la velocidad… para mí es la velocidad. Para un peso completo, no lo entiendo. Le pregunté al respecto y me dijo: ‘Pienso rápido’. Entiendo a qué se refiere neurológicamente. Yo también lo hago. Cuando entrenas, no importa lo cansado que estés, sigues intentando dar el cien por cien en ese momento en la Airdyne (bicicleta) o lo que sea, solo para que tus neuronas se activen o conecten con ese objetivo en mente».