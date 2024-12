Israel Adesanya: «Casi olvidé lo grandioso que era»

A Israel Adesanya no le falta motivación antes de su primera pelea sin título en UFC en años. Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) buscará romper una racha perdedora de dos peleas cuando se enfrente a Nassourdine Imavov (15-4 MMA, 7-2 UFC) el 1 de febrero en el combate principal de UFC Fight Night 250 en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.

En su primer reinado como campeón de peso mediano de la UFC, Adesanya defendió su título cinco veces. Pudo recuperar el cinturón al noquear a su rival de toda la vida, Alex Pereira, pero luego perdió peleas por el título consecutivas ante Sean Strickland y Dricus Du Plessis.

“The Stylebender” tiene asegurado un lugar en el Salón de la Fama de la UFC algún día, pero ¿por qué sigue peleando?

“Porque puedo, y soy muy, muy, muy bueno en eso. Casi olvidé lo genial que era, pero hace poco me di cuenta de que soy bueno en esto. Lo olvido por razones, pero sí, es bueno recordarlo. Sigo diciendo: “Todos deben haberlo olvidado”. Joder, casi lo olvido”.

Imavov es un contendiente en ascenso en el peso mediano, pero aún no tiene el prestigio de peleadores como Pereira, Du Plessis o Strickland. Sin embargo, eso no cambia la motivación de Adesanya.

«Sé que es peligroso. Sé que es hábil. Me gusta su estilo. No tiene un mal juego de pies. Es peligroso, muy completo. No se trata de él, se trata de mí. Se trata de mejorar, simplemente de escribir este capítulo.

“Me encanta cómo se están dando las cosas. Se trata de mí, de mejorar y de demostrar lo que puedo hacer en toda la gama de las artes marciales mixtas. Si tienes a un cabrón apuntándote, intentando arrancarte la cabeza, más vale que te levantes”.

Por ahora, Adesanya simplemente está disfrutando el proceso.

“He logrado mis sueños en este deporte. Todavía tengo algunos sueños más por lograr, pero los principales los he logrado. (Quiero) simplemente disfrutar de esta mierda. Definitivamente voy a lograr una sumisión (antes de retirarme). Esa es definitivamente una gran meta. Ni siquiera me importa el cinturón. Quiero conseguir el maldito tobillo o cuello de alguien”.