Israel Adesanya ansioso de pelear con Paulo Costa

Israel Adesanya espera compartir el octágono con Paulo Costa a finales de este año. Se esperaba que Adesanya peleara con Costa en marzo, pero el brasileño resultó herido y tuvo que retirarse de la chatarra. "The Last Stylebender" luego luchó contra Yoel Romero en UFC 248, donde ganó una decisión mediocre.

Ahora, después de la victoria sobre Romero, Adesanya espera tener la oportunidad de pelear contra Costa.

" Esto es perfecto. Por eso me encanta. La forma en que se ve, este mono exprimido, el malvado Drago luciendo como un hijo de puta. Hay un chico flaco que viene a gritarle el trasero, y cuando grita, la mierda que le haré después. Oh Dios mío".

Tanto Israel Adesanya como Costa nunca han perdido en sus carreras profesionales y al brasileño le gusta ser el agresor en sus peleas. Entonces, el campeón de peso mediano sabe que será una pelea emocionante .

"Va a ser un tipo que va a seguir adelante pero me va a sentir desde el principio. Me va a sentir como nadie más en el UFC me ha sentido todavía. Creo que el único tipo que quizás me presionó un poco más que Kelvin [Gastelum] fue el italiano [Marvin Vettori]. Ambos son monos en jugo de todos modos".

“Pero espero con ansias esta prueba. Sé que es una versión mucho mejor que eso y no es zurdo. Él es perfecto. El es ortodoxo. Me estoy acostumbrando a luchar contra zurdos en estos días. Es algo que hago, así que estoy ansioso por luchar contra un luchador ortodoxo puro que simplemente hace la mierda que he visto golpear millones de veces ".