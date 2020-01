Israel Adesanya a Jone Jones: «Voy por ti»

2019 fue un año magnífico para el actual campeón de peso medianoIsrael Adesanya, y no espera nada menos en 2020 y más allá. Sus planes futuros incluyen pelear contra el campeón de las 205 libras, Jon Jones. Mientras tanto, «The Last Stylebender» respondió a los múltiples insultos del peso semicompleto y le devolvió el favor.

Adesanya apareció en el MMA Show de Ariel Helwani para hablar sobre sus logros y planes para el próximo año. Otro tema en el expediente fue Jones, quien ha expresado su desdén por Adesanya en varias ocasiones.

«Bones» ha dicho que no puede esperar para «abofetear» a Adesanya y ha lanzado muchos ataques mordaces en Twitter, socavando el éxito del peso mediano.

Cuando Helwani le preguntó a Adesanya acerca de la creciente animosidad, Adesanya parecía indemne pero, sin embargo, estaba seguro de que se cruzarían.

Adesanya tiene la intención de defender su trono de peso mediano primero, pero no se inmuta ante la posibilidad de pelear contra su rival en una clase de peso más pesado y dice que «no es nada nuevo».

En una conferencia de prensa el año pasado, Jon Jones también llamó a Adesanya «un trasero». Adesanya respondió a Helwani cuando se le preguntó sobre el comentario.

«Escuché» Oh Israel es «un trasero». ¿Cómo diablos soy un trasero? ¿No sabes que gané el Ariel Helwani The Nose Fighter of the Year? ¡un trasero no gana eso! Demonios, no«.

«Él puede decir lo que quiera decir, yo puedo decir lo mismo … Puedo decir lo que quiera pero son ​​todas palabras. Finalmente, cuando nos veamos, nos veremos. Todavía nunca nos han visto a él y a mí juntos en la misma habitación. Me pregunto porque. Pero eventualmente, nos veremos en algún momento, y él tendrá que verme como todos los demás«.

“Cuando lo vea, él me verá y me sentirá. Me aceptará como el hombre que soy. Los seis pies cuatro, flacos … Él me verá y se dará cuenta de» Oh, mierda, este tipo no es tan pequeño como la gente piensa».