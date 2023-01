Ismagulov pospone retiro y pide pelea con Tsarukyan

Después de todo, el contendiente de peso ligero de UFC, Damir Ismagulov , no está retirado. En una publicación de Instagram el domingo, Ismagulov (24-2 MMA, 5-1 UFC) reveló intenciones de pelear al menos una vez más, ya que su contrato con UFC aún no ha terminado.

La publicación llega 28 días después de que Ismagulov anunciara su retiro debido a “circunstancias y problemas de salud”.

Además, Ismagulov pidió una revancha contra su compañero contendiente Arman Tsarukyan (19-3 MMA, 6-2 UFC), contra quien perdió por decisión unánime competitiva en UFC Fight Night 216 en diciembre.

“Recientemente, (mi manager) me informó que me queda una pelea más bajo mi contrato con @ufc. Había muchas ofertas de otras ligas donde las tarifas eran mucho más altas y podías entrar y ganar dinero, pero vine a @ufc no por el dinero sino por el legado, para demostrarme a mí mismo que puedo competir contra los peleadores más fuertes. ! Terminé mi carrera, pero después de descubrir que tenía otra pelea bajo mi contrato, ¡decidí regresar y terminarla! ¡Aceptamos pagar nuestras deudas! En la última pelea que perdí contra (Arman Tsarukyan), quien es uno de los peleadores de peso ligero más fuertes en @ufc, ¡su pelea está realmente en un buen nivel! Habría dejado ir este momento si hubiera sabido que hice todo lo que pude y aun así perdí. ¡Creo que podemos mostrar la pelea mucho mejor, más espectacular que 5 rounds o 3, no importa! ¡Prometimos a los fanáticos terminar nuestra pelea antes! @danawhite @sayatus @seanshelby venganza por nosotros. Celebremos la última batalla con fuegos artificiales”.

En representación de Kazajstán, Ismagulov hizo su debut en UFC en diciembre de 2018 después de una carrera por el campeonato como campeón de peso ligero para la promotora rusa M-1 Global. En el lapso de su mandato de seis peleas en UFC, Ismagulov ganó decisiones contra Alex Gorgees, Joel Alvarez, Thiago Moises, Rafael Alves y Guram Kutateladze. Ismagulov ocupa actualmente el puesto número 12 en el ranking de peso ligero de UFC.