Islam Makhachev revela lesión en la mano

Islam Makhachev tiene toda la intención de defender su título de UFC contra Arman Tsarukyan este año, pero su salud podría decirle lo contrario.

El campeón de peso ligero de UFC Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) ha revelado que una lesión persistente en la mano derivada de su victoria por sumisión en el quinto asalto sobre Dustin Poirier en UFC 302 en junio todavía le está dando problemas y está generando preguntas sobre si podrá defenderse contra Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) en UFC 308 el 26 de octubre en Abu Dhabi.

Makhachev dijo que la UFC aún no ha discutido formalmente la fecha de la pelea con su equipo, pero que su expectativa era volver al octágono este año. Sin embargo, los resultados recientes de una resonancia magnética han puesto en duda su estatus.

“Después de la pelea (con Poirier), me duelen los puños, me duelen muchas cosas. Tomará tiempo. Todo se está curando poco a poco. Pero mi mano sigue molestándome. Una resonancia magnética confirmó recientemente que tengo un desgarro parcial de ligamentos. Veamos si puedo recuperarme. Si no, incluso podría tener que hacerme una cirugía.

“Es cuestionable (si pelearé en UFC 308). No hemos hablado sobre la pelea todavía. Estoy haciendo rehabilitación todos los días ahora. Y veremos cómo va la mano”.

Makhachev está al tanto de las narrativas de los miembros de un sector de la base de fanáticos que afirman que no compite con la suficiente frecuencia, a pesar de que ha peleado al menos dos veces al año desde 2020. No es su deseo tener un descanso prolongado de la competencia, pero su cronograma de recuperación puede cambiar eso.

“Tengo muchas ganas de pelear antes de fin de año. Tengo pensado hacerlo. Hasta ahora, ni siquiera he pensado en no pelear. Quiero llegar en forma, preparado, para que nada me moleste. Antes de la última pelea, también tuve muchas lesiones menores. De alguna manera, todas se acumularon. Quiero darle tiempo a mi cuerpo para que se recupere”.