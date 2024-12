Islam Makhachev revela cómo sabrá cuándo retirarse de las MMA

Islam Makhachev sigue consolidando su legado como una de las fuerzas más dominantes de las MMA. El campeón de peso ligero de la UFC ha demostrado sus habilidades contra competidores de élite, estableciéndose como una presencia formidable en el deporte.

Makhachev se adjudicó el título vacante de peso ligero con una victoria por sumisión sobre Charles Oliveira en UFC 280. Lo defendió con éxito con una victoria por decisión sobre Alexander Volkanovski en UFC 284 y lo siguió con una victoria por nocaut en su revancha en UFC 294.

Más recientemente, en UFC 302, Makhachev sometió a Dustin Poirier, consolidando aún más su reinado. Su próxima defensa del título está prevista para el 18 de enero de 2025, en UFC 311, donde se enfrentará a Arman Tsarukyan en una revancha muy esperada.

En una entrevista reciente con Yukah MMA (h/t Bloody Elbow ), Makhachev abordó preguntas sobre la longevidad de su carrera y si tiene una edad específica de retiro en mente.

“No diría que es tan malo; si siento que he dejado de desarrollarme, entonces ya está, tengo que retirarme. No, no tengo en mente ninguna edad, no asocio nada con la edad… [Artur] Beterbiev tiene 39 años y es el mejor boxeador del mundo. Los años no son el límite. No tengo en mente ningún número de títulos”.

Cuando se le preguntó cómo reconocería cuándo es el momento de alejarse del deporte, Makhachev explicó que se basará en comparaciones con sus compañeros de entrenamiento.

“Entreno con muchos jóvenes en el gimnasio. Si veo que no puedo seguirles el ritmo, que me están alcanzando, superándome, ¿por qué debería torturarme? Entonces pararé”.