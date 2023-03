Islam Makhachev reta a Leon Edwards luego UFC 286

La victoria de Leon Edwards en UFC 286 abrió la división de peso welter de UFC de par en par. Hay muchas peleas emocionantes esperando para ‘Rocky’. Eso podría incluir un posible enfrentamiento contra Gilbert Burns, Colby Covington o Jorge Masvidal.

El actual rey de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, también lanzó su sombrero al ring para una pelea contra Edwards. El daguestaní subió un tuit en el que pedía una pelea contra el boxeador de Birmingham en Abu Dhabi en octubre.

I want Leon next, October in Abu Dhabi 👊🏼

— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) March 19, 2023