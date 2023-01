Islam Makhachev desafía al clima

Islam Makhachev está tratando de demostrar un punto con sus imágenes de entrenamiento antes de su UFC 284 enfrentamiento con Alexander Volkanovski.

Hay mucho en juego en esta pelea estelar del 11 de febrero, ya que Volkanovski, campeón del peso pluma, aspira a convertirse en la quinta persona en la historia de la UFC que se proclama doble campeón, cuando se enfrente al nuevo rey del peso ligero, Makhachev.

Por si esto no fuera lo suficientemente importante, también enfrentará a los respectivos número uno y dos del ranking libra por libra.

Esto se hizo evidente de una manera grande con un reciente video de entrenamiento que Makhachev publicó en Instagram recientemente, mostrándolo entrenando en el frío de congelación mientras llevaba casi nada de ropa. No sólo eso, sino que el campeón de peso ligero disparó contra su oponente australiano, que se enfrenta a temperaturas veraniegas con máximas de noventa grados fahrenheit.

The champ is a master of the elements 🥶

