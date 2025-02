Isla Dawn rompe su silencio tras su adiós a WWE: «Lo necesitaba»

WWE rescindió el contrato de la luchadora Isla Dawn el 8 de febrero. Desde entonces, había permanecido en silencio. Hasta ahora.

► Rompe su silencio

La oriunda de Glasgow (Escocia) de 31 años publica un video en redes sociales en el que realiza la siguiente declaración:

«Uno de los tristes hechos de la vida es que no escucharás todas las cosas buenas que la gente tiene que decir sobre ti hasta que ya no estés. Todos reprimen sus emociones solo para derramarlas sobre tu cuerpo sin vida cuando ya es un poco demasiado tarde.

‘Oh, Dios mío, la voy a extrañar. Oh, Dios mío, ella era una campeona. Era una estrella. No se merecía esto.’

¿Merecía esto? No, pero sí lo necesitaba. Me estaba desangrando, y esto… esto fue la presión sobre la gasa. Me estaba desmoronando. Esto fue lo que me revivió. Mi corazón se detuvo en la mesa, pero alguien allá abajo me envió de vuelta, sabiendo que aún no era mi momento.

‘La Bruja Blanca’ se ha ido. ‘La Hechicera Profana’, enterrada en la tumba. Dos veces Campeona en Parejas, reducida a cenizas en una urna.

Pero no me lloren. Isla Dawn aún no está muerta.»

Isla Dawn dejó sola a Alba Fyre, su inseparable compañera en la división de equipos; juntas fueron Campeonas en Parejas de NXT y Campeonas en Parejas de WWE.