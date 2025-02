IShowSpeed: «Pensé que me moría tras Royal Rumble 2025»

La participación de IShowSpeed en Royal Rumble 2025 de WWE fue un absoluto éxito. Cientos de millones de personas vieron e interactuaron en redes sociales y otras plataformas. El streamer realizó una actuación fantástica tanto entre bastidores cuando había confusión y le comunicaron que iba a salir al combate como presentándose el mismo y recibiendo la espectacular lanza de un Bron Breakker que además lució (de nuevo pero ante un público todavía mayor) impresionante.

► El día después

O casi un absoluto éxito. Puede que lo consideremos así teniendo en cuenta que Speed sigue vivo y coleando pero pudo no contarlo. Él mismo lo explicaba recientemente en su canal de YouTube:

«No voy a mentir. Después de esto, al día siguiente, Bron Breakker me dio un spear. Probablemente tuve una de las peores jaquecas. No podía moverme. No podía moverme, hermano. Pensé que casi me moría. Hablando en serio. Esa fue quizás una de las experiencias más locas y peores que he tenido. Hablando en serio. Estoy siendo muy serio.»

► El día de mañana

Y si quiere volver para buscar venganza con el actual Campeón Intercontinental, este le tiene unas palabras:

«Creo que lo recibiríamos de vuelta con los brazos abiertos. Creo que si la situación fuera la correcta, él también volvería, solo por toda la atención que ese pequeño segmento generó. Así que si quiere volver y tratar de vengarse de mí o lo que sea que el escenario implique, estoy seguro de que lo recibiríamos para hacerlo».

