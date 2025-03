IShowSpeed guarda rencor al Undertaker desde hace 17 años

No sería sorprendente que determinadas Superestrellas o ex de WWE guarden rencor al Undertaker. Con tantas victorias en WrestleMania, con tantos títulos mundiales, siendo una leyenda tan grande, el miembro del Salón de la Fama ha tenido que pasar por encima de muchos a lo largo de su legendaria carrera. Y de la misma manera sería comprensible que él mismo fuera rencoroso con alguien que le supuso una gran derrota.

► Aún no lo perdona

Pero, ¿cómo es posible que el famoso streamer IShowSpeed tenga ese sentimiento hacia El Enterrador? En todo caso, tendría que tenerlo con el Campeón Intercontinental, Bron Breakker, quien ya lo invitó a vengarse. Pero efectivamente así es, y para saber por qué tenemos que atender a la explicación de Speed en una reciente emisión en Twitch e irnos hasta 2008 acompañando además a Rey Mysterio:

«Aún no he perdonado lo que hizo Undertaker en 2008 contra Rey Mysterio, hermano. ¡Me hizo llorar! De verdad me hizo llorar. Siendo completamente honesto, si alguna vez veo a Undertaker, no va a ser algo muy agradable. Pero Undertaker es una leyenda.»

ISHOWSPEED SAID HES ABOUT TO PRESS UNDERTAKER FOR MAKING HIM CRY AS A KID 😭 pic.twitter.com/v56aCLkJ4Q — FADE (@FadeAwayMedia) March 17, 2025

En realidad, Undertaker y Mysterio solo lucharon una vez en un evento no televisado de WWE en 2008, así que entendemos que Speed se equivoca y realmente se refiere a 2009 o 2010, cuando ambos luchadores sí tuvieron una rivalidad. Por ejemplo, en Royal Rumble 2010, El Enterrador defendió ante Rey el Campeonato Mundial de Peso Completo.