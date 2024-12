El streamer famoso en todo el mundo IShowSpeed participó en WrestleMania XL durante la lucha de Logan Paul contra Randy Orton y Kevin Owens en defensa del Campeonato de Estados Unidos que hizo efectiva el dueño de PRIME. Y precisamente convertido en botella de la bebida del campeón apareció la personalidad de Internet, como en otras ocasiones hizo KSI. Y su destino fue el mismo pues después de molestar a «The Viper» este le pegó una patada en el pecho y luego le aplicó el RKO sobre la mesa de comentarios.

Embed from Getty Images

► Un aparición viral

En una reciente entrevista con Jon Youshaei, la celebridad de internet explicó cómo se dio todo:

«Entonces, básicamente, creo, no sé dónde estábamos. Pero, ya sabes, ah, sí, Prime y yo estábamos grabando, como, su primera sesión, nuestra primera grabación. Logan Paul estaba ahí y KSI también estaba ahí. Así que, ya sabes, Logan Paul trabaja para WWE. Entonces, alguien de mi equipo, ya sabes, habló con Logan Paul, como, ‘oye, deberíamos hacer algo con la WWE, bla, bla, bla.’ Le enviamos un mensaje a Logan. Logan le envió un mensaje a la WWE. La WWE lo aprobó. Entonces, ya sabes, hicimos lo nuestro. Hicimos lo nuestro. Sí, me hicieron un RKO de Randy Orton y me j*dieron.»

¿Te gustaría que IShowSpeed regresara a la WWE?

Embed from Getty Images

En su momento, Logan compartía su propia versión de la situación:

«Cuando estaba presentando a IShowSpeed ante la WWE, tomó un poco de negociación, un poco de sutileza para convencerlos de que teníamos a este joven creador, que además sigue siendo un adolescente. El chico tiene apenas 19 años y ya es un fenómeno en internet. Todo lo que toca se vuelve viral gracias a su energía carismática y contagiosa. Es asombroso, ¿verdad?».

Embed from Getty Images