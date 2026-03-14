Irresistible Forces retienen por descalificación tras intervención de las Bella Twins

Antes del combate por el Campeonato Femenino de Parejas de WWE aparecieron The Bella Twins, quienes recibieron una fuerte ovación del público en Phoenix.

Nikki Bella tomó el micrófono para animar a los aficionados y dejó claro que no habían llegado para desear suerte a las retadoras, sino para anunciar que ellas serían las próximas campeonas.

Fue así que Alexa Bliss y Charlotte Flair se enfrentaron a las campeonas, Nia Jax y Lash Legend, en un duelo donde los títulos estuvieron en juego.

Las campeonas comenzaron dominando el combate al sorprender a sus rivales desde el inicio. Sin embargo, Bliss y Flair reaccionaron rápidamente y lograron sacar a Jax y Legend del ring para intentar tomar el control.

Cuando Alexa intentó lanzarse desde el borde del ring, Nia la atrapó y la derribó con fuerza. Charlotte intentó intervenir, pero Legend la detuvo con una patada al rostro.

Con el combate ya en marcha oficialmente, Legend y Bliss comenzaron la acción dentro del ring. Las campeonas trabajaron en equipo para castigar a Alexa, alternando relevos y manteniendo a la retadora lejos de su esquina.

Más adelante, la acción se trasladó al exterior cuando Charlotte y Nia comenzaron a pelear fuera del ring. En medio del caos, Flair golpeó accidentalmente a una de las Bella, mientras que Jax lanzó a la otra con un fuerte manotazo.

► Momentos clave

Cuando Alexa estaba a punto de finalizar el combate contra Lash Legend, las Bella Twins intervinieron directamente, golpeando a las campeonas. La interferencia provocó la descalificación de Bliss y Flair, permitiendo que Irresistible Forces retuvieran los campeonatos.

Tras la decisión, los tres equipos terminaron envueltos en una pelea generalizada, aunque finalmente las campeonas quedaron en pie en el ring.

► ¿Qué pasará ahora?

Todo indica que la rivalidad podría desembocar en una lucha de triple amenaza por el Campeonato Femenino de Parejas en WrestleMania.