Insólito mensaje de un fanático a Matt Cardona

Los luchadores profesionales reciben todo tipo de mensajes de sus fanáticos pero seguro que pocos o ninguno como uno reciente que recibió Matt Cardona. El luchador independiente, a quien se le puede ver principalmente en GCW, aunque a finales de 2024 retomó su relación con AEW y se desconoce a dónde podría ir (dentro de la misma, luchó no hace mucho contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial de ROH), sin olvidar que él nunca ha descartado la posibilidad de regresar a la WWE, lo comparte en X.

► Vaya mensaje

«Buenos días, Sr. Cardona

Me ha tomado 7 años decir esto, y ha requerido mucho valor de mi parte para hacerlo, señor, pero mi nombre es Will y soy un culturista de 26 años de Tampa, Florida, EE. UU. He pasado 7 años viendo su contenido. Es muy motivador e inspirador. Pero solo quería decirle que realmente quiero adorar sus músculos y oler sus pedos, señor. He pensado en sus pedos cada hora de cada día durante 7 años. Pienso constantemente en cómo huelen y cómo suenan, Matt.

Incluso cuando estaba en la universidad, me gradué, pero tuve dificultades para estudiar y concentrarme porque estaba pensando en sus pedos, señor. Mientras estudiaba mis libros de texto en la universidad, el sonido de sus pedos aparecía en mi mente y me atormentaba. Era como si pudiera escuchar sus pedos en mi cabeza mientras trataba de concentrarme y leer.

Por favor, hágame saber qué piensa acerca de la posibilidad de encontrarnos y comuníquese conmigo. Realmente me encantaría conocerlo y oler sus pedos, mi rostro y mi nariz los desean. Haría cualquier cosa para poder conocerlo en persona pronto, señor. Realmente quiero oler sus pedos gaseosos y sulfurosos. Por favor, hágamelo saber, señor.

Gracias,

Will».

