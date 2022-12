En honor a Antonio Inoki, quien falleció a la edad de 79 años a fines de septiembre, se revive el evento INOKI BOM-BA-YE.

► Memorial a Antonio Inoki

El evento se llevará a cabo el 28 de diciembre en Ryōgoku Sumo Hall en Tokio, con once combates pactados, incluido el de los luchadores de New Japan Pro Wrestling, Katsuyori Shibata contra Tom Lawlor.

Este evento que regresa es lo que Inoki había incluido en su testamento y está siendo revivido en colaboración con el evento de artes marciales mixtas ‘Ganryujima’, producido por Sadaharu Tanigawa, quien es un promotor de deportes de combate.

También participan como invitados especiales Hideki «Shrek» Sekine y Josh Barnett. En la mesa de comentarios se contará con la participación de Hiroshi Tanahashi, la súper estrella de NJPW. Naoya Ogawa funge como director general del evento.

El cartel completo queda así:

«INOKI BOM-BA-YExGANRYUJIMA», 28.12.2022

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. Opening Match: Keisuke Okuda vs. Yuga Nakaya

1. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Hidenori Ebata vs. Marcus Lelo Aurelio

2. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×3 Min): Dawsakhon vs. Ryusei

3. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×3 Min): Mr. X vs. Takakenshin

4. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Jan Soukup vs. Hideki «Shrek» Sekine

5. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Ganryujima Special Rules (3×5 Min): Shoma Shivijax vs. Josh Barnett

6. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – Kickboxing Rules (3×3 Min): Albert Kraus vs. Usami Hide Meison

7. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – MMA Rules (3×5 Min): Taiga Iwasaki vs. Rafael Lovato Jr.

8. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match: Yusuke Yachi vs. Minoru «Phillip» Kimura

9. Reiwa Inoki Army vs. World Martial Arts Army 9 vs. 9 Match – MMA Rules (3×5 Min): Melvin Manhoef vs. Igor Tanabe

10. New Japan Offer Match – UWF Rules: Tom Lawler vs. Katsuyori Shibata