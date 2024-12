Inminente el debut de Pentagón Jr. en WWE

El debut de Pentagón Jr. en WWE es inminente. El «Cero Miedo» está muy cerca de hacer su aparición en la empresa de TKO, y esto quedó confirmado con el último promo que apareció en el programa de RAW.

Durante las últimas semanas se han presentado pistas en videos cortos: la primera fue un cero tachado, la segunda un pentagrama y, finalmente, se reveló el elemento más representativo: la máscara del luchador mexicano.

El video comenzó con el logotipo en la frente, luego aparecieron los ojos y, finalmente, el característico maquillaje de calavera que destaca en la boca del luchador.

Aunque aún no se ha mencionado su nombre oficial, es prácticamente un hecho que Penta hará su debut la próxima semana en RAW, aunque se desconoce cuál será el nombre que utilizará. En Lucha Libre AAA era conocido como Pentagón Jr., pero fuera de ella ha usado nombres como Penta el Zero Miedo, Penta Zero M y otras variantes.