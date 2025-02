Inicia Fantasticamania; Esfinge y Gran Guerrero defienden cetro; Querétaro a la final de escuelas y más

Comenzó la participación del contingente del Consejo Mundial de Lucha Libre en Fantasticamania, la principal gira internacional de la empresa, de la que hacemos seguimiento en “Mirada Semanal CMLL”.

► Mirada Semanal CMLL

Dio comienzo “Fantasticamania 2025” la principal gira internacional de CMLL y escaparate mundial para los luchadores de la empresa, quienes alternan con los luchadores de NJPW.

También comenzaron las eliminatorias del Torneo de Escuelas, interesante proyecto donde se buscan nuevos talentos formados en los territorios donde el CMLL tiene escuelas de formación luchistica.

Pero no demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 14/febrero/2025

Máscara Dorada y Templario impusieron condiciones en el evento especial de la noche dando cuenta de Soberano Jr. y Zandokan Jr.

Último Guerrero intentó por todos los medios superar a Hechicero, sin embargo, El Alquimista del Ring impuso su ley en la últma caída y se despidió de nuestro país con la mano en alto.

En la batalla estelar del Viernes Espectacular, Místico, Titán y Atlantis Jr. superaron a Volador Jr., Averno y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Raider venció a Okumura (9:07)

2) Magnus y Rugido vencieron a Stigma y Xelhua (9:15)

3) Match Relámpago: Neón venció a Max Star (8:50)

4) Máscara Dorada y Templario venció a Soberano Jr. y Zandokan Jr. (16:06)

5) Hechicero venció a Último Guerrero (14:06)

6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Averno, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. (15:59)

• Sábado de Arena Coliseo – 15/febrero/2025

La Catalina, Lluvia y Tabata lucieron como tercia, sin embargo, la chilena fue derrotada en duelo de capitanas por Persephone, que salió triunfante junto a Dark Silueta y Reyna Isis.

Los Campeones Mundiales de Parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja, mostraron su hegemonía ante Los Infernales (Euforia y Mephisto) llevándose el triunfo en este Cuadrangular de Parejas que se vivió de manera intensa.

El Sky Team se apoderó del triunfo. Los Guerreros Laguneros fueron derrotados en una sensacional contienda estelar en El Embudo de Perú 77.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero y Aéreo vencieron a Full Metal y Mercurio (10:49)

2) Alom, Infarto, Kráneo vencieron a Dragón de Fuego, Fuego, Volcano (13:10)

3) Dark Silueta, Persephone, Reyna Isis vencieron a La Catalina, Lluvia, Tabata (12:51)

4) Cuadrangular de Parejas – Campal: El Elemental y Niebla Roja vencieron a Barboza y Mephisto (3:17)

5) Cuadrangular de Parejas – Semifinal: Euforia y Mephisto vencieron a Barboza y Zandokan Jr. (4:02) por DQ

6) Cuadrangular de Parejas – Semifinal: Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a El Elemental y Terrible (7:07)

7) Cuadrangular de Parejas – Final: Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Euforia y Mephisto (8:58)

8) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (13:03)

• Domingo Familiar de Arena México – 16/febrero/2025

Las Infernales (Zeuxis y Dark Silueta) mostraron el colmillo rudo que les heredó El Satanico dando cuenta de la fenomenal dupla que integraron La Jarochita y Skadi.

Tras una gran batalla entre La Fuerza Tapatía y Las Bestias del Diablo, Akuma derrotó por segunda semana consecutiva a Star Black y le exigió una batalla por el Campeonato Nacional de Peso Completo.

Esfinge resistió todos los embates poderosos del Valiente e incluso un faul, para lograr retener el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto en una recia contienda semifinal. Esta fue la octava defensa exitosa del «Faraón que rige«.

La batalla estelar del Domingo Familiar significó una victoria de Místico, Atlantis y Blue Panther en contra de Niebla Roja, Angel de Oro y Difunto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Leono y Retro vencieron a Enfermero Jr. y Robin

2) El Audaz, Eléctrico, Valiente Jr. vencieron a Apocalipsis, Cholo, Sangre Imperial

3) Dark Silueta y Zeuxis vencieron a La Jarochita y Skadi

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black

5) Campeonato Nacional de Peso Semicompleto: Esfinge © venció a Valiente defendiendo el título.

6) Atlantis, Blue Panther, Místico vencieron a Ángel de Oro, Difunto, Niebla Roja

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 17/febrero/2025

Persephone derrotó a Lluvia en duelo de capitanas para dar la victoria a sus compañeras Reyna Isis y Zeuxis.

Dragón Rojo Jr. derrotó con una poderosa lanza a Guerrero Maya Jr. en el choque semifinal. Fugaz y Star Black completaron la tercia ganadora.

El Valiente ha sido descalificado ante Esfinge de manera polémica, la batalla estelar ha llegado a su fin.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Vigía y Tiger Boy vencieron a Apocalipsis y Cholo

Vigia y Tiger Boy are on a win streak going into Torneo de Escuelas

2) Galaxy y Shockercito vencieron a Mercurio y Pierrothito

3) El Perverso, Multy, Prayer vencieron a Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico

4) Persephone, Reyna Isis, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Lluvia, Tabata

5) Dragón Rojo Jr., Fugaz, Star Black vencieron a Gran Guerrero, Guerrero Maya Jr., Hijo del Villano III

6) Esfinge, Flip Gordon, Star Jr. vencieron a Crixus, Difunto, Valiente por DQ

• Martes de Arena México – 18/febrero/2025

Lluvia derrotó en duelo de capitanas a Olympia y las técnicas Skadi y Tabata se apoderaron del resultado.

Una lesión de Panterita del Ring puso fin súbitamente a un Match Relámpago ante Stuka Jr., quién salió con la mano en alto.

Vengador le otorgó la victoria a Querétaro ante Torreón en la primera eliminatoria del Torneo de Escuelas.

Euforia cayó, pero reconoció la calidad del Gran Guerrero, que logra defender exitosamente su cetro por sexta vez, tercera ante Euforia.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito vencieron a Galaxy, Shockercito, Último Dragóncito (6:26).

2) Lluvia, Skadi, Tabata vencieron a Candela, Hera, Olympia (15:45)

3) Match Relámpago: Stuka Jr. venció a Panterita del Ring (4:45).

4) Torneo de Escuelas, semifinal: Atómico Jr., Galáctico Dragón (Querétaro), Kastigador Jr., Samuray Azteca, Vengador vencieron a Ángel Negro (Laguna), Buffon (Laguna), Carnifice, Magnífico (23:88). Torreón versus Querétaro. Turbo quedó descalificado por lesión. Orden de eliminación: Galactico Dragon, Magnifico, Kastigador Jr., Atomico Jr., Angel Negro, Samuray Azteca, Carnifice, Buffon, quedando Vengador como el ganador. Team Queretaro avanza a la final que será el 28 de febrero.

5) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Gran Guerrero © venció a Euforia (14:47.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 18/febrero/2024

Kemalito y Chamuel fueron ganadores definitivos de la lucha de Microestrellas al derrotar a Kemonito y Tengu.

Halcón Negro Jr., Arlequín y Mephisto obtuvieron la descalificación por el engaño de Adrenalina por despojo de su propia máscara, concediéndole el triunfo a su tercia completada por Ángel Rebelde y Rey Cometa en la lucha semifinal.

La tercia de Dulce Gardenia, Fantástico y Star Black resultó ganadora por descalificación de Ángel de Oro, Niebla Roja y Gallero en la lucha principal.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Thunder Boy y Yaki Boy vencieron a Mr. Trueno y Rey Trueno

2) Draego y Persa vencieron a Espacial y Hijo del Soberano

3) Persephone y Sanely vencieron a India Sioux y Kira

4) Chamuel y KeMalito vencieron a KeMonito y Tengu

5) Arlequín, Halcón Negro Jr., Mephisto vencieron a Adrenalina, Ángel Rebelde, Rey Cometa por DQ

6) Dulce Gardenia, Fantástico, Star Black vencieron a Ángel de Oro, Gallero, Niebla Roja por DQ

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 21/febrero/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 22/febrero/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 23/febrero/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 24/febrero/2025

– Martes de Arena México – 25/febrero/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 25/febrero/2025