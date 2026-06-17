Inglaterra venció 4-2 a Croacia en el Mundial 2026 de la FIFA

En el segundo partido de la jornada de hoy 17 de junio de 2026, vimos un gran partido, tal vez el mejor del Mundial 2026 hasta ahora, en donde Inglaterra venció 4-2 a Croacia.

► Así fue la gran victoria de Inglaterra 4-2 ante Croacia

El partido se llevó a cabo desde el Dallas Stadium, cuyo nombre comercial es el AT&T Stadium, que ha servido como sede de WrestleMania 32 y WrestleMania 38. El partido fue un gran espectáculo lleno de goles e intensidad ofensiva de parte y parte.

El marcador lo abrió el talentoso «Hurricane» Harry Kane, quien al minuto 12 metió un gol de penal. Eso sí, poco antes, el arquero de Croacia le había atajado, pero no mantuvo mínimo un pie sobre la raya, por lo que se tuvo que repetir el lanzamiento desde el tiro penal.

Croacia empató con un golazo de Martín Baturina al minuto 36. Inglaterra reaccionó y Harry Kane, con un gran remate de cabeza al minuto 42, logró su doblete.

Sin embargo, justo antes del descanso, Peter Musa logró volver a igualar 2-2 el encuentro.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel salieron con todo y Jude Bellingham, del Real Madrid, puso el 3-2 al minuto 47 tras una gran jugada individual.

Finalmente, al minuto 85, Marcus Rashford, del Barcelona, selló la victoria definitiva 4-2 tras un gran pase de Bukayo Saka.

Minuto Evento Descripción de la Jugada CALIFICACIÓN Sofascore 12′ ⚽ ¡Gol de Inglaterra! Harry Kane anota desde el punto de penal en un segundo intento tras repetirse el cobro inicial. Enorme presión. 8.5 (Kane) 28′ 🟨 Tarjeta Amarilla Marcelo Brozović es amonestado en Croacia tras una dura entrada abajo sobre Jude Bellingham para cortar un avance peligroso. 6.1 (Brozović) 36′ ⚽ ¡Gol de Croacia! Martin Baturina saca un derechazo tremendo desde fuera del área y la clava en el ángulo. Nada que hacer para Pickford. 7.8 (Baturina) 42′ ⚽ ¡Gol de Inglaterra! Doblete de Harry Kane. El delantero inglés gana la posición arriba y conecta un gran remate de cabeza para poner el 2-1. 8.5 (Kane) 45+1′ ⚽ ¡Gol de Croacia! Petar Musa aprovecha un despiste defensivo de los tres leones en la última jugada del primer tiempo y pone el empate 2-2. 7.4 (Musa) 47′ ⚽ ¡Gol de Inglaterra! Genialidad de Jude Bellingham. Deja en el camino a dos defensores y define con clase al palo cambiado. ¡3-2! 8.1 (Bellingham) 71′ 🪵 ¡Al palo! El croata Andrej Kramarić estrella un remate potente en el poste derecho tras una gran asistencia de Luka Modrić. Croacia cerca del empate. 6.8 (Kramarić) 85′ ⚽ ¡Gol de Inglaterra! Marcus Rashford pone el candado definitivo marcando el 4-2 luego de una corrida letal a pase de Bukayo Saka. 7.5 (Rashford) 90+5′ ⏱️ Fin del Partido El árbitro pita el final. Inglaterra se estrena con un triunfo espectacular en el Grupo L del Mundial. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gana INGLATERRA