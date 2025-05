Información sobre los boletos de la gira hacia WWE Clash in Paris

WWE Clash in Paris, que se celebrará en la Paris La Défense Arena el domingo 31 de agosto, será el primer evento Premium Live Event de WWE en la capital de Francia. Pero antes la compañía va a realizar una gira por Europa. ¿Tienes previsto acudir a alguna de los lugares que recorrerá? No te pierdas entonces la información a continuación del comunicado oficial.

► The Road to WWE Clash in Paris

ENTRADAS PARA LA GIRA DE WWE® EN AGOSTO POR REINO UNIDO, IRLANDA Y FRANCIA A LA VENTA EL VIERNES 16 DE MAYO

La preventa de la gira “Road To Clash in Paris” comienza el miércoles 14 de mayo a las 10 a.m. hora local

Los fanáticos pueden registrarse ahora para acceder a la preventa visitando: https://www.wwe.com/presale-registration-road-to-clash-in-paris

6 de mayo de 2025 – WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que las entradas para la próxima gira por Reino Unido, Irlanda y Francia en el camino hacia Clash in Paris este agosto estarán a la venta el viernes 16 de mayo a las 10 a.m. hora local.

La preventa para la gira Road to Clash in Paris comenzará el miércoles 14 de mayo a las 10 a.m. hora local. Los fanáticos pueden registrarse ahora para recibir una oferta exclusiva de preventa visitando: https://www.wwe.com/presale-registration-road-to-clash-in-paris.

El Campeón Universal Indiscutido de WWE, John Cena, hará sus últimas apariciones en WWE en Dublín, Lyon y París como parte de su gira de despedida de 2025.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a los Superstars de WWE, incluidos el Campeón Mundial de Peso Pesado Jey Uso, la Campeona Femenina de WWE Tiffany Stratton, GUNTHER, Seth Rollins, Rhea Ripley, Sami Zayn, Charlotte Flair, AJ Styles, Bianca Belair, Drew McIntyre, Damian Priest, Penta, las Campeonas de Parejas Femeninas de WWE Liv Morgan y Raquel Rodríguez, LA Knight, los Campeones de Parejas de WWE The New Day y The Bloodline*.

Este será el primer SmackDown televisado desde Dublín (22 de agosto) y la primera vez en 12 años que WWE transmitirá un evento desde Birmingham (25 de agosto). La gira Road to Clash in Paris incluye:

Viernes, 22 de agosto – Dublín, Irlanda: Friday Night SmackDown en 3Arena

Sábado, 23 de agosto – Liverpool, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en M&S Bank Arena

Domingo, 24 de agosto – Newcastle, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena

Lunes, 25 de agosto – Birmingham, Reino Unido: Monday Night Raw en bp pulse Live

Martes, 26 de agosto – Manchester, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en AO Arena

Miércoles, 27 de agosto – Leeds, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en First Direct Arena

Jueves, 28 de agosto – Cardiff, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena

Viernes, 29 de agosto – Lyon, Francia: Friday Night SmackDown en LDLC Arena

Domingo, 31 de agosto – París, Francia: WWE Clash in Paris en Paris La Défense Arena

Lunes, 1 de septiembre – París, Francia: Monday Night Raw en Paris La Défense Arena

Las entradas combinadas para Clash in Paris y Monday Night Raw en la Paris La Défense Arena el domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre ya están disponibles en www.ticketmaster.fr. Clash in Paris será el primer evento Premium Live de WWE que se celebrará en la capital francesa.