Información sobre boletos de WWE WrestleMania 42

WrestleMania 42 se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 18 y 19 de abril de 2026, con boletos en venta desde el 24 de septiembre, de acuerdo al comunicado oficial que la WWE acaba de lanzar y que leemos a continuación.

► Comunicado oficial

Boletos combinados de dos días para WrestleMania 42 en el Allegiant Stadium a la venta el miércoles 24 de septiembre

WWE, parte de TKO Group Holdings, en asociación con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), anunció hoy que los boletos combinados de dos días para WrestleMania 42, que se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, saldrán a la venta el miércoles 24 de septiembre a las 11 a. m. ET/8 a. m. PT a través de Ticketmaster.com.

Para registrarse y ser de los primeros en conocer las oportunidades de preventa para WrestleMania 42, visite wwe.com/wrestlemania42-pre-registration.

Además, los Pases Prioritarios oficiales para WrestleMania 42 estarán pronto disponibles a través del socio exclusivo On Location, ofreciendo al Universo WWE asientos premium, eventos de hospitalidad con apariciones de Superestrellas, oportunidades exclusivas de fotos y más. Los fans ya pueden dejar un depósito para asegurar acceso antes que el público general.

Para más información sobre los Pases Prioritarios de WrestleMania 42 o para dejar un depósito, visite onlocationexp.com/wm42.

En junio, WWE y la LVCVA anunciaron que WrestleMania regresaría a la Capital Mundial del Deporte y el Entretenimiento tras una WrestleMania 41 récord en abril de 2025 en el Allegiant Stadium. WrestleMania 42 será la tercera vez que Las Vegas sea sede del mayor evento del año de WWE (2026, 2025 y 1993).