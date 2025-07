Las grandes influencias que moldearon a Mr. Iguana

Ya era popular antes en AAA y otros lugares de la lucha libre profesional pero no cabe duda de que desde que causó sensación en WWE en torno a Worlds Collide el luchador Mr. Iguana ha estado llamando mucho más la atención.

Lo cual ha estado permitiendo que los fanáticos y medios lo conozcan mucho más, tanto por sus apariciones como por sus declaraciones. Por ejemplo, en esta ocasión conocemos cuáles fueron sus influencias luchísticas:

“ A Eddie [Guerrero] me hice fan instantáneamente porque vi que era técnico y sus gestos faciales eran perfectos. Te hacen quererlo. Es babyface, pero también puede ser heel. Tengo sentido del humor. Soy babyface. Soy el bueno, pero también soy ese tipo de persona que tiene un poco de malicia, un poco de travesura. A veces soy como un niño. No hago trampas, pero quizás usar Yesca es hacer trampa. Vi mucho a Eddie hacer eso.”

“Vi mucho a [Jake ‘The’] Snake Roberts. Me encantaban sus promos, tan cerebrales, también con la serpiente. Rey Mysterio, Psicosis, todas esas cosas que hacían en el ring y que en ese tiempo nadie más hacía. Great Muta en Japón, me encanta por la pintura facial y también por todos los gestos que tiene. No era babyface. Era rudo, un heel, un personaje malvado.”