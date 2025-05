La inesperada reconstrucción de Ricochet

La imagen de Ricochet tras su salida de WWE no era la más favorable. Había escepticismo entre fans y expertos sobre su fichaje por parte de AEW, especialmente considerando los antecedentes poco exitosos de la empresa con otras figuras provenientes de WWE, como Andrade, Miro (Rusev) o Malakai Black (Aleister Black). Sin embargo, desde su primer día en All Elite Wrestling, Ricochet dejó claro que venía con una actitud completamente distinta. Lejos de repetir errores ajenos, se propuso demostrar que su contratación no solo fue acertada, sino necesaria.

Una de las grandes ventajas de Ricochet en AEW es que el estilo de lucha de la empresa se adapta perfectamente a sus fortalezas. AEW prioriza la acción en el ring, con un ritmo dinámico y libertad creativa que simplemente no existe en el entorno más estructurado de WWE. De haberse dado en otro momento, no cabe duda de que Ricochet habría sido uno de los nombres fundadores de la compañía. Su estilo ágil, innovador y explosivo encaja de manera natural con la visión de lucha libre que Tony Khan y compañía han querido construir.

► La evolución de Ricochet

Embed from Getty Images

Pero Ricochet no solo ha brillado por su trabajo atlético. Su evolución como personaje ha sido igual de notable. En AEW hemos visto una faceta completamente renovada: un Ricochet rudo, con actitud, presencia escénica y —para sorpresa de muchos— una destacada habilidad al micrófono. Aquel luchador que en WWE parecía limitado fuera del ring ahora se ha convertido en uno de los villanos más interesantes de la empresa. Su carisma, antes subestimado, ahora es una de sus herramientas más eficaces.

Es cierto que hoy en día abunda el reconocimiento hacia Ricochet por su trabajo en AEW, pero no se puede pasar por alto que, en un inicio, muchos —yo incluido— dudábamos de su fichaje. Su última etapa en WWE fue decepcionante: apático, sin rumbo y aparentemente desmotivado. Parecía otro talento más que se apagaba lentamente en el sistema. No obstante, su paso por AEW ha silenciado críticas y reivindicado su nombre. A este ritmo, nadie se atrevería a apostar en contra de que, tarde o temprano, Ricochet levante el Campeonato Mundial AEW.

► Su desempeño como rudo ha sido sobresaliente

Embed from Getty Images

Ha sabido balancear momentos de humor con una actitud despiadada, sin caer en la exageración ni el ridículo. Incluso bromas sobre su calvicie —que podrían haberse sentido forzadas—han sido utilizadas con inteligencia para humanizar al personaje sin restarle impacto. Un momento que capturó perfectamente esta dualidad fue su reciente ataque a Zach Gowen, llevándose su pierna protésica. Fue un acto de crueldad puro, digno de los rudos de antaño, y que generó tanto asombro como atención mediática.

Otro elemento clave ha sido su manejo de redes sociales. Ricochet ha utilizado plataformas como Twitter no solo para promover su personaje, sino para amplificar su historia y conectar con la audiencia moderna. Sus publicaciones, muchas veces polémicas o provocadoras, han cruzado la barrera entre compañías, generando reacciones incluso entre luchadores de WWE. En la era actual, donde la presencia digital es parte del juego, Ricochet ha demostrado entender perfectamente cómo utilizar ese espacio a su favor.

Ricochet ha sabido reinventarse en AEW. Ha pasado de ser una promesa estancada a convertirse en una de las figuras más completas y relevantes de la empresa. En un entorno que le permite brillar y una narrativa que lo favorece, su ascenso parece inevitable. Lo que una vez fue visto como un error, ahora se perfila como una de las contrataciones más inteligentes de AEW en los últimos años.