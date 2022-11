Inesperada razón para el veto de WWE a WrestleCade

Como lo reportamos hace unos días aquí en SÚPER LUCHAS, Karrion Kross canceló una aparición que tenía para el fin de semana del evento premium Survivor Series 2022. La misma iba a ser una aparición fuera de WWE, pues iba a ser en la convención de fans denominada WrestleCade.

Inicialmente, la compañía lo había dejado a él, a su esposa y manager, Scarlett Bordeaux, y a Johnny Gargano, aparecer en esta convivencia con los aficionados, en donde también iban a estar luchadores de Impact Wrestling y AEW, sin embargo, esto no tuvo nada que ver.

Y es que, aunque suene increíble, Triple H y su régimen está de acuerdo con que las Superestrellas puedan obtener otros ingresos económicos por medio de emprendimientos personales, o en este caso, apareciendo en eventos antes prohibidos para ellos como convivencia de fans que no sean presentadas por WWE.

Eso sí, se desconoce si también Triple H eliminó la política de Vince McMahon de quedarse con un procentaje de las ganancias a los luchadores.

Lo que sí se sabe, gracias a un reciente reporte de Sean Ross Sapp de Fightful Select, es el hecho de que WWE decidió hacer que todos los antes mencionados, cancelaran sus apariciones dos días antes, como una medida de precaución.

Y es que WWE mandó a viajar a estos luchadores a Boston, Massachusetts, para que estuvieran en el TD Garden como si hubieran sido programados en el cartel para el show.

WWE le ofreció a WrestleCade permitirle a JBL aparecer en el show como una medida de apaciguar las cosas y para solventar la salida de estas tres Superestrellas WWE en activo. Aunque, al final, no fueron utilizadas en ningún momento en Survivor Series WarGames, por lo que se siembran ciertas dudas con respecto a si esta fue realmente la razón para sacarlos de WrestleCade.

Al final, JBL sí estuvo del 25 al 27 de noviembre, compartiendo autógrafos con los fans y conviviendo con ellos y con muchos de sus colegas y excompañeros en el vestidor de WWE:

It was WONDERFUL to see the APA this weekend at @WrestleCade. My brother & I had a bunch of battles with these 2 badasses. The @MattHardyPod listeners absolutely love JBL banter. 2 of the funniest, most charismatic guys you’ll ever meet. pic.twitter.com/b0l455otFJ

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) November 29, 2022