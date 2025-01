WWE va a realizar Royal Rumble 2025 en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, Indiana (Estados Unidos) el sábado 1 de febrero. Y la ciudad, cuyo apodo es «Indy», pretende ser la mejor en albergar un evento premium de la compañía de lucha libre en la historia. Para ello se están preparando, como nos informa Eric Graves en fox59.

► La mejor ciudad anfitriona

INDIANAPOLIS — En una semana, 65,000 leales fanáticos de la lucha libre invadirán Indianápolis para el primer evento principal de la WWE en horario estelar en la Ciudad del Círculo en casi dos décadas.

El Royal Rumble marca el inicio de una asociación importante y sin precedentes entre la WWE e Indianápolis.

«Indianápolis es la primera ciudad en anunciar los tres eventos más grandes en estadios: Royal Rumble, SummerSlam y WrestleMania, en la misma ciudad«, dijo Dan Gliot, de Indiana Sports Corp.

Gliot comentó que han hecho su tarea para garantizar que Indianápolis sea la mejor ciudad anfitriona que la WWE haya tenido.

«La mayoría de las veces, la WWE trabaja principalmente con el estadio o el lugar del evento para todo, pero con nuestra asociación con Indiana Sports Corp y la WWE, podemos expandir esa base de fans y las actividades no solo dentro del Lucas Oil Stadium«, explicó Gliot.

Por toda la ciudad ya hay señales de la llegada del WWE Royal Rumble.

Los visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional de Indianápolis son recibidos por los rostros de John Cena, Roman Reigns, Rhea Ripley, Cody Rhodes y más.

La ciudad se transformará aún más a medida que se acerque el sábado 2 de febrero. Los nombres de las calles en el centro cambiarán para honrar a las superestrellas de la WWE, y habrá señalización en los lugares populares del centro.

El distrito Fountain Fletcher se convertirá en un centro de lucha libre con mercados vintage, fiestas para ver luchas en negocios locales e incluso lucha libre profesional local en el Fountain Square Theatre.

El miércoles, durante el partido de los Pacers contra los Pistons, habrá una noche temática de la WWE, y algunos fanáticos podrán obtener una figura de Tyrese Haliburton en versión WWE. Las superestrellas Bianca Belair y Montez Ford también estarán presentes en el juego para conversar con los fanáticos.

El viernes por la noche, SmackDown pondrá a los fanáticos de la WWE en ambiente, con un evento que se llevará a cabo en el Gainbridge Fieldhouse a las 7:30 p.m.

Los fanáticos también tendrán la oportunidad de conocer a sus luchadores favoritos y comprar mercancía en la WWE Superstore dentro del Indiana Convention Center, que estará abierta de jueves a lunes.

Gliot mencionó que desean que Indianápolis se sienta como un hogar para los fanáticos de la WWE, un lugar al que no puedan esperar regresar.

«Simplemente darles a los fanáticos un lugar para reunirse, hablar sobre los eventos, las Superestrellas, y quién podría estar en el Royal Rumble este año», dijo Gliot.

Uno de esos lugares será The Hangar en el centro de Indianápolis. Este bar, ubicado a pocas cuadras del Lucas Oil Stadium, albergará un Top Rope Tailgate antes del Royal Rumble y una fiesta para verlo en vivo.

El tailgate contará con comida, bebidas, estaciones para hacer pancartas, batallas de DJs, videojuegos vintage de la WWE y más. El personal de The Hangar quiere recrear una atmósfera similar a la de estar dentro del Lucas Oil Stadium.

«Si no quieres pagar por un boleto o tienes un grupo grande con el que quieres disfrutar, estaremos aquí proporcionando esa experiencia como si estuvieras dentro del estadio, lo más cerca posible, para asegurarnos de que todos tengan el mejor tiempo posible durante el Royal Rumble», dijo Drake Howard, gerente de The Hangar.

Lo que hace al Royal Rumble diferente de un fin de semana de estrellas de la NBA o un concierto de la gira Eras de Taylor Swift es el acuerdo que Indiana Sports Corp tiene con la WWE.

«Tenemos esta increíble oportunidad de construir con este primer evento, el Royal Rumble, porque sabemos que los fanáticos volverán para SummerSlam y WrestleMania».

Gliot dijo que evaluarán qué funciona durante el fin de semana del Royal Rumble para hacer que los próximos dos eventos principales sean los mejores posibles.

«Poner continuamente a Indianápolis en el escenario mundial es realmente una gran oportunidad», señaló Gliot. «La audiencia internacional traerá a más personas para que experimenten lo que Indianápolis tiene para ofrecer».

Aún no se sabe cuándo WrestleMania y SummerSlam llegarán a Indianápolis. Los próximos años ya están comprometidos para ambos eventos, por lo que parece que, como muy pronto, los eventos principales de la WWE podrían regresar a la Ciudad del Círculo en 2027.