India Siux se proclama como Campeona Universal de Amazonas 2025

La Arena México fue testigo de una noche inolvidable en el “Viernes Espectacular” del CMLL, donde India Sioux se impuso en una batalla épica ante Skadi, conquistando el Campeonato Universal de Amazonas 2025 y sumando un laurel más a su distinguida trayectoria en los cuadriláteros.

Con un combate de alta intensidad que duró 14 minutos y 23 segundos, India Sioux demostró por qué es una de las máximas figuras del bando técnico, superando a la joven promesa Skadi en una final que dividió a la afición y generó ovaciones interminables.

El CMLL, enfrentó a dos amazonas de estilos contrastantes: la técnica depurada y agilidad aérea de Sioux, heredera de una dinastía luchística, contra la fuerza imponente y las sumisiones letales de Skadi, hija de la legendaria Marcela.

Momentos claves

Desde el inicio, ambas gladiadoras ofrecieron una lucha intensa llena de llaves, planchas suicidas y poderosos impactos. Skadi rozó la victoria con su devastador intento de “La Esmeralda”, pero Sioux resistió con temple hasta revertir la presión con su característico medio cangrejo, provocando la rendición de su rival en una caída decisiva.

¿Qué pasará ahora?

Este logro, que marca la quinta edición del torneo, consolida a Sioux como una de las grandes referentes de la era moderna del CMLL, mientras que Skadi mostró su poderío y porque es una de las consentidas de la afición.