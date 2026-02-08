India Sioux y Tabata harán excursión a Stardom

Dos luchadora mexicanas del Consejo Mundial de Lucha Libre y Amazonas del Ring, están listas para una excursión al Lejano Oriente, específicamente con la empresa japonesa Stardom.

► India Sioux y Tabata viajarán a Japón

Se trata de India Sioux y Tabata, quienes pronto viajarán para una estadía en la empresa nipona, como parte de los acuerdos de intercambio y colaboración entre ambas compañías.

Recientemente otra Amazona del Ring, Olympia, estuvo por mes y medio en Japón, presentándose, además de Stardom, en otras empresas femeninas como Diana, Sendai Girls y Gokigen Pro.

Ahora toca turno a una dupla interesante; India Sioux, una veterana gladiadora con 21 años de experiencia profesional, retornará a Japón luego de 19 años. Su última aparición fue en enero de 2007, en el evento de Fukumen MANIA 3, producido por Mr. Cacao.

Por su parte, la joven Tabata tendrá su tercera expedición al país del Sol Naciente. La última ocasión fue el año pasado, de marzo a mayo, luchando en Stardom, WAVE, Diana, TJPW, entre otras.

India Sioux y Tabata han hecho equipo en innumerables ocasiones, dentro de los combates de la Amazonas del Ring en el CMLL, por lo que pueden constituir un interesante equipo que enfrente con valentía a sus rivales niponas.