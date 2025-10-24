India Sioux, monarca Universal; Mercedes Moné retuvo cetro y más

Siguen en curso las actividades del Mes de las Amazonas, y el Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para su magno evento internacional, el Grand Prix de Amazonas y en «Mirada Semanal CMLL«, haremos una recapitulación de la semana previa a esta confrontación que reúne a grandes talentos.

► Mirada Semanal CMLL

Se dio el gran cierre del torneo por el Campeonato Universal de Amazonas, que en este 2025 se llevó India Sioux. En esa misma función, que fue completamente femenina, Mercedes Moné concretó la segunda defensa del Campeonato Mundial Femenil CMLL, respondiendo al desafío que hizo Persephone; Olympia dio un paso al frente como próxima retadora.

El CMLL consolidó una nueva alianza con Stardom, misma que fue anunciada por Salvador Lutteroth y Taro Okada, directivos de ambas empresas, por lo que hay grandes expectativas de esta relación laboral.

Con gran éxito se efectuaron las dos funciones de «Fantasticamanía UK 2025«. El público del Reino Unido se emocionó con las luchas que brindó el contingente mexicano, quienes alternaron con talento de RevPro.

Pero ya no nos tardemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 17/octubre/2025

Candela y Valkyria cumplieron su objetivo en el Viernes Espectacular, al arruinar el debut de Nexy y propinarle la derrota junto a su compañera Tabata.

El incesante dominio de Sanely fue determinante en el desenlace del Match Relámpago, donde La Dama del Guante Negro se alzó con la victoria ante Kira.

A pesar del destacado desempeño en conjunto de Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica, la victoria terminó en manos de Hazuki, Kanji y Koguma, quienes supieron imponer su estrategia en este enfrentamiento.

Brillaron las Chicas Indomables y La Catalina. El evento especial culminó con un triunfo lleno de energía y espectacularidad para el bando técnico, imponiéndose ante Zeuxis, Reyna Isis y Olympia.

India Sioux lo consiguió. La experimentada amazona superó a Skadi en una intensa y emotiva batalla, coronándose como la nueva Campeona Universal de Amazonas 2025.

Mercedes Moné continuó reinando como la Campeona Mundial Femenil del CMLL. Persephone dejó el alma en el cuadrilátero, pero La CEO impuso su experiencia para mantener el oro en su poder. Tras la lucha, Moné exigió una nueva retadora. Olympia la confrontó y Moné aceptó el reto, aunque estipuló que el combate se llevaría a cabo en Estados Unidos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Candela y Valkiria vencieron a Nexy y Tabata

2) Match Relámpago: Sanely venció a Kira

3) Hazuki, Kanji, Koguma vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit (12:56)

4) La Catalina, La Jarochita, Lluvia vencieron a Olympia, Reyna Isis, Zeuxis (13:12)

5) Campeonato Universal de Amazonas – Gran Final: India Sioux venció Skadi (14:23).

6) Campeonato Mundial Femenil CMLL: Mercedes Moné © venció a Persephone (18:02) defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 18/octubre/2025

Hazuki y Koguma continúan su racha triunfal en territorio mexicano al imponerse con gran sincronía a Sanely y Metálica, demostrando su excelente compenetración como dupla.

Tabata mostró lo mejor de su repertorio en este Match Relámpago, pero la británica Kanji se impuso con autoridad, sellando una victoria contundente en duelo de CMLL vs RevPro.

La sociedad entre La Catalina y Tessa Blanchard rindió frutos en el evento especial, donde ambas lograron imponerse con contundencia sobre Persephone y Reyna Isis.

Los Dragones (Rojo Jr., Legendario y de Fuego) se alzaron con la victoria por la vía de la descalificación, luego de que Bárbaro Cavernario propinara un foul al General de la Lucha Libre. Aún así, Barboza y Villano III Jr. celebraron.

Ángel de Oro y Niebla Roja continúaron con su paso arrollador y, en el encuentro estelar de esta noche, lograron imponerse ante Templario y Atlantis Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro y Rey Cometa venció a El Coyote y Pólvora (13:00)

2) Hazuki y Koguma vencieron a Metálica y Sanely (8:30)

3) Match Relámpago: Kanji venció a Tabata (7:17)

4) La Catalina y Tessa Blanchard vencieron a Persephone y Reyna Isis (12:16)

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Bárbaro Cavernario, Barboza, Villano III Jr. (23:10) por DQ.

6) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Atlantis Jr. y Templario (18:03)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 19/octubre/2025

En una batalla sencillamente espectacular, Tabata, Kira y Candela no pudieron contener el poderío de las importadas Hazuki, Kanji y Koguma, quienes mantuvieron su invicto en territorio mexicano.

A un segundo de cumplirse el límite de tiempo de este Match Relámpago, Neón consiguió una victoria espectacular al derrotar al Ángel de Oro con su combinación letal de El Asteroide y El Espacial.

Skadi cobró venganza de India Sioux. La Reina de los Lobos, unió fuerzas con Metálica y se proclamó ganadora del Torneo Increíble de Amazonas tras superar a la Campeona Universal 2025 y a Sanely en la gran final.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: El Vigia venció a Grako

2) El Hijo de Stuka Jr. y Yutani vencieron a Hijo del Pantera y Magia Blanca

3) Hazuki, Kanji, Koguma vencieron a Candela, Kira, Tabata

4) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador

5) Match Relámpago: Neón venció a Ángel de Oro (9:59) (1 second before timelimit.)

6) Torneo Increíble de Amazonas – Semifinal 1: La Metálica y Skadi vencieron a Lluvia y Olympia

7) Torneo Increíble de Amazonas – Semifinal 2: India Sioux y Sanely vencieron a La Jarochita y Zeuxis

8) Torneo Increíble de Amazonas – Final: Metálica y Skadi vencieron a India Sioux y Sanely ganando el torneo

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 20/octubre/2025

Con un espectacular tornillo, Kira derrotó a Kanji en un Match Relámpago y le quitó el invicto en México.

Hazuki y Koguma siguieron con racha perfecta en nuestro país al dar cuenta de Tessa Blanchard y Skadi en un choque en relevos sencillos.

Guerrero Maya Jr. contó con el respaldo de Los Demonios Orientales (Okumura y Yutani) y dio cuenta de Star Jr. en el choque semifinal.

Hechicero mostró su gran categoría al imponerse ante Titán y llevarse la victoria junto a Los Guerreros Laguneros en la batalla estelar de la noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito y Galaxy vencieron a Minos I y Minos II

2) Astral, El Audaz, Valiente Jr. vencieron a El Perverso, Multy, Prayer

3) Match Relámpago: Kira venció a Kanji

4) Hazuki y Koguma vencieron a Skadi y Tessa Blanchard

5) Guerrero Maya Jr., Okumura, Yutani vencieron a Star Jr., Stigma, Xelhua

6) Gran Guerrero, Hechicero, Último Guerrero vencieron a Esfinge, Neón, Titán

.

.

• Martes de Arena México – 21/octubre/2025

Las experimentadas Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica capitalizaron la falta de conexión entre Sanely, Lluvia e India Sioux, imponiendo su dominio y llevándose la victoria de manera contundente.

Ni la velocidad ni la espectacularidad de Max Star y Futuro pudieron frenar la imponente racha de victorias que mantienen Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes una vez más demostraron su jerarquía en el encordado.

La Catalina se impuso en el Triangular de Amazonas al superar a Persephone y Zeuxis, concretando su victoria tras dar cuenta de La Diosa del CMLL con maestría y determinación.

Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia) impusieron su poder durante gran parte de la contienda, pero no lograron consumar el triunfo y terminaron sucumbiendo ante la velocidad y sincronía de Neón, Esfinge y Titán.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y Leono vencieron a Disturbio y Troglodita (10:48).

2) Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Raider (18:08)

3) Relevos Increíbles: La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit vencieron a India Sioux, Lluvia, Sanely (13:37).

4) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Futuro y Max Star (13:22).

5) La Catalina venció a Zeuxis, Persephone (10:43)

6) Esfinge, Neón, Titán vencieron a Averno, Euforia, Mephisto (15:13).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 21/octubre/2025 – Lucha Femenil de Naciones

Se efectuó la cuarta edición de la Lucha Femenil de Naciones con el triunfo de Kataleya y Kali sobre las debutantes Hécate y Lady Danger.

Miss Guerrera y Raven Alon se adueñaron de la segunda lucha tras derrotar a Magia Azul y Tezca Guerrera, representando al talento femenil tapatío.

La esquina técnica de Dulce Kitty, Nexy y Náutica, lograron frenar la rudeza de Diablita Roja, Valkyria y Princesa Águila, obteniendo la victoria.

Lady Metal y Tabata pusieron punto final al evento especial de Amazonas al someter a Candela y Dominia.

La esquina de Stardom representada por Hazuki y Koguma, lograron vencer a Kira y Metálica, en el choque semifinal internacional.

Regreso triunfal de Tessa Blanchard quien, acompañada de La Jarochita; impusieron su poder sobre Kanji, la representante de RevPro, y la gran Olympia, en el encuentro final de la Lucha Femenil de Naciones.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kali y Kataleya vencieron a Hecate y Lady Danger

2) Miss Guerrera y Raven Alon vencieron a Magia Azul y Tezca Guerrera

3) Dulce Kitty, Náutica, Nexy vencieron a Diablita Roja, Princesa Águila, Valkiria

4) Lady Metal y Tabata vencieron a Candela y Dominia

5) Hazuki y Koguma vencieron a Kira y Metálica

6) La Jarochita y Tessa Blanchard vencieron a Kanji y Olympia

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 24/octubre/2025 – Grand Prix Internacional 2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 25/octubre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 26/octubre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/octubre/2025

.

– Martes de Arena México – 28/octubre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 28/octubre/2025