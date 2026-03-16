India Sioux se convierte en Campeona CMLL-Japón

La luchadora mexicana India Sioux vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras conquistar el Campeonato Femenil de Japón del CMLL durante el evento final del Cinderella Tournament de Stardom.

El evento se llevó a cabo en el Yokohama Budokan ante 1,857 aficionados, donde Sioux derrotó a la entonces campeona Hazuki en un combate que duró 15 minutos con 16 segundos.

El combate terminó cuando la mexicana aplicó su movida característica, La Rosa, logrando la cuenta de tres para poner fin al reinado de Hazuki.

La luchadora japonesa había mantenido el campeonato durante 155 días y había logrado realizar dos defensas exitosas antes de caer ante la representante del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► India Sioux se convierte en tricampeona del CMLL

Con esta victoria, India Sioux se convierte en tricampeona activa dentro del CMLL, ya que actualmente posee tres campeonatos dentro de la empresa.

Entre sus logros actuales se encuentran el Campeonato Nacional Femenil, que ganó al derrotar a Sanely en marzo de 2025 y que ya supera los 366 días de reinado.

También ostenta el Campeonato Universal Amazonas, obtenido en octubre de 2025 cuando derrotó a Skadi en la final del torneo celebrado en la Arena México.

► Un triunfo importante en su gira por Japón

La conquista del campeonato llega tras un mes de actividad en Japón, donde Sioux ha estado participando en funciones de Stardom como parte de la colaboración entre empresas.

Durante su estancia, la amazona mexicana ha mostrado una evolución notable en el ring, combinando su estilo de lucha libre mexicana con la intensidad del estilo japonés.

Some highlights of #HAZUKI (c) vs India Sioux for the #CMLL Japan Women’s Championship at #STARDOM in Yokohama. 📹 STARDOM Worldpic.twitter.com/qm6Tk3Jotm — Pep S. Caro ペップ・S・カロ (@ElPep23) March 15, 2026

En el mismo evento, Hanan se coronó ganadora del Cinderella Tournament 2026 al derrotar a Rina en la final.

Tras la lucha, Hazuki reconoció la fortaleza de Sioux y dejó abierta la posibilidad de una revancha futura, incluso mencionando la opción de enfrentarse nuevamente en la Arena México.

Con este nuevo campeonato internacional, India Sioux se consolida como una de las figuras más dominantes del panorama femenil del CMLL y refuerza la creciente relación entre la empresa mexicana y Stardom.