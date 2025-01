WWE despidió a Indi Hartwell el 1 de noviembre de 2024, por lo que la luchadora está cerca de que expire su cláusula de no competencia de 90 días y pueda dar continuidad a su carrera. Tuvo su último combate junto a Candice LeRae contra Naomi y Bayley en SmackDown el 25 de octubre.

Embed from Getty Images

► Mucha lucha por delante

Camino a iniciar un nuevo capítulo y a que participe en el evento Wrestlecon el 1 de febrero en Indianapolis, Indiana (Estados Unidos), el mismo día y ciudad de Royal Rumble 2025, la ex Campeona NXT adelanta en su canal de YouTube que si bien en un primer momento dudó de su futuro sabe que le queda mucho que ofrecer:

«Con cada día que pasa, se acerca más mi fecha de agencia libre, lo cual es emocionante pero también aterrador, porque no sé qué me depara el futuro. He estado recibiendo muchos tweets, comentarios y preguntas de personas en la vida real sobre si voy a continuar luchando, y fue algo en lo que realmente tuve que pensar cuando me despidieron. Pero vamos, ¡solo tengo 28 años! Solo tengo 28 años, me queda mucho por dar en la lucha libre, y por eso estoy firmando estas fotos.»

Es de suponer que Indi no firmará inmediatamente con una compañía sino que estará luchando de manera independiente, quizá regresando a promotoras donde ya luchó en el pasado como World Wrestling Network, Black Label Pro, Riot City Wrestling o SHIMMER. ¿Qué te gustaría que siguiera para Hartwell?

En espera de saber más, recordemos qué decía de ella su amigo Johnny Gargano al poco de su despido:

«Obviamente, tengo una relación increíble con Indi, eso es muy conocido. La amamos, es como una hija para nosotros. En cuanto a esos tres (incluyendo a Baron Corbin y Tegan Nox), creo que son increíblemente talentosos. Personalmente, como mencionamos sobre la escena independiente, no puedo esperar a ver lo que harán. Creo que absolutamente la romperán porque son increíblemente talentosos, tienen muchísimo que ofrecer, y estoy muy emocionado por ver lo que harán a continuación«.

Embed from Getty Images