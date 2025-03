A vísperas de Crown Jewel, tres Superestrellas, Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell fueron notificados de su salida. En el caso de Corbin, WWE decidió no renovarle el contrato, mientras que Nox y Hartwell fueron despedidas, sorprendiendo el caso de esta última, quien había aparecido regularmente en televisión, incluso durante el episodio de WWE SmackDown de esa noche, que fue pregrabado una semana antes.

► AJ Styles aconsejó a Indi Hartwell tras su salida

Tras su salida de la WWE y la conclusión de su periodo de no competición, Indi Hartwell logró tener éxito en la escena de la lucha libre independiente y ya dio vuelta a la página, logrando una victoria en el Campeonato Femenino en Renegades of Wrestling durante el evento We Are Renegades el 9 de marzo en el Teatro Northcote.

Durante una publicación en su canal de YouTube, Indi Hartwell recordó su más reciente logro y hacia el final del mismo reveló un mensaje de texto que recibió de AJ Styles tras su despido de la WWE. The Phenomenal One aconsejó que siguiera adelante, que no se rindiera y que recordara que todo sucede por una razón, y también le aseguró que este momento no tenía por qué definir su carrera y se ofreció a ayudarla en todo lo posible.

«Sigue luchando, no te rindas. La razón de todo siempre está ahí. No dejes que este sea el final de la historia. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, házmelo saber.»

Con WWE en el espejo retrovisor, el 2025 ya se perfila como un gran año para Indi Hartwell, donde incluso tuvo un enfrentamiento de alto perfil contra Mercedes Mone este fin de semana en House of Glory, aunque se llevó la derrota. Habrá que ver qué es lo que le depara a continuación en su carrera a la ex Campeona NXT, pero es una buena noticia saber que está progresando y que tomó su salida y el consejo que AJ Styles le dio, de la mejor manera.