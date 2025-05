Indi Hartwell revela por qué mantiene su nombre fuera de WWE

No es nada habitual que una Superestrella WWE se siga llamando igual cuando la despiden, no le renuevan el contrato o pide su liberación, pero sí Indi Hartwell. Ella fue despedida el 3 de mayo, como también Braun Strowman, que seguramente volverá a usar su nombre real, Adam Scherr, aunque quizá no luche en otro sitio y espere una nueva llamada de la WWE, o Cora Jade, quien ya está usando el nombre Elayna Black.

Ahora, ¿por qué la ex Campeona NXT sí mantiene su nombre? Ella misma lo cuenta en su reciente entrevista en INSIGHT with Chris Van Vliet:

« Simplemente les pregunté si podía seguir usándolo . He usado este nombre durante toda mi carrera como luchadora».

La oriunda de Melbourne, Victoria (Australia) de 28 años continúa hablando de sus inicios en la empresa y de que quienes empezaban en NXT solían usar sus nombres reales al principio:

«Creo que tuve una lucha no televisada en NXT. Le pregunté a Road Dogg: ‘¿Puedo ser Indi Hartwell?’ . Él respondió: ‘Sí, lo preguntaré. ¿Por qué no?’. Me dejaron ser Indi Hartwell para ese combate. Y así siguió».

Pasó el tiempo y para poder seguir llamándose como todos la conocen tuvo que vender el nombre a WWE cuando la época de NXT 2.0. Afortunadamente para ella, pudo recuperarlo al ser despedida:

«Pasaron por esa situación extraña de que no podías usar tu nombre real ni un nombre que no fuera de ellos. Así que me dieron la opción de cambiar mi nombre o vendérselo. Así que se lo vendí.

«Pero no me podía sacar la decisión de la cabeza. Pensaba: ¡Dios mío! Si me despiden… ¿Qué nombre voy a tener? Es algo muy importante para mí. Así que cuando recibí la llamada, estaba prepada. Dijeron: ‘Vale, sí, te liberamos’. Yo dije: ‘Vale, genial. Bueno, vendí mi nombre a la empresa. ¿Hay alguna manera de recuperarlo?’. Y entonces lo resolvimos todo. Conseguí los derechos y todo lo demás.

«Tengo mucha suerte. El hecho de poder conservar mi nombre facilita mucho esta transición. Sí, soy totalmente afortunada, porque, como la mayoría de la gente, solo me conoce como Indi».