Indi Hartwell: «Recibí mi despido de WWE como una campeona»

WWE despidió a Indi Hartwell para sorpresa de todos, incluida ella. En un primer momento reaccionó con una simple frase. Ahora la que fuera Campeona NXT y que se encontraba buscando una oportunidad en SmackDown analiza su salida de la compañía en su canal de YouTube.

► WWE despidió a Indi Hartwell

«Bueno, hace una semana me desvincularon de mi contrato con WWE, y ha sido una semana rara llena de diferentes sentimientos y emociones. Todavía es algo reciente. Pero, honestamente, puedo decir que estoy bien y me siento bien. Seguro que mucha gente puede decir, ya sabes, ¿cómo no lo viste venir? Deberías haberlo visto venir. Pero, sinceramente, en las últimas semanas, como las dos o tres semanas que estuve de vuelta en TV, no tuve esa sensación para nada y no me lo esperaba. Pero lo tomé como un campeón. Honestamente, las experiencias positivas que tuve ahí y todos mis buenos recuerdos superan cualquier sentimiento negativo. Estoy viendo el lado positivo de las cosas. Me encanta mantener la perspectiva. Por eso creo que he sido tan positivo sobre esto y espero que eso sea evidente en el mensaje que publiqué en Instagram. Pero realmente he apreciado a cada persona que se ha comunicado conmigo, que me ha enviado cariño. Me encantó leer todos los comentarios, la gente diciendo cosas lindas. A los que no se comunicaron conmigo, están en mi lista de traviesos. Tengo todos sus nombres anotados aquí. Pero honestamente ha sido muy bonito recordar cuánto me quieren. Así que realmente aprecio a todos los que me han enviado un mensaje positivo. Estoy seguro de que hablaré más al respecto a medida que pasen las semanas y suba más contenido. Pero por ahora, creo que lo dejaré ahí.»

